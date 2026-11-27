Cruz Azul tiene pie y medio en las Semifinales del Apertura 2026. Después de golear 0-4 a La Fiera. El conjunto de Joel Huiqui regresó este viernes a la Ciudad de México, después de finalizar el encuentro en el Bajío.
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El conjunto celeste volvió a la CDMX por vía terrestre y, por la mañana, realizó una sesión de recuperación en su hotel de concentración.
Los Jugadores de Cruz Azul reportarán este sábado en las instalaciones de La Noria para preparar el partido de vuelta, que se disputará en el Estadio Banorte.
¿Habrá rotaciones en el once celeste?
Existe la posibilidad de que Joel Huiqui vuelva a mover sus piezas y le dé descanso a algunos de sus futbolistas, sobre todo en evitar el desgaste físico y guardar a jugadores.
Por su parte, León necesitaría marcar cinco goles en el Estadio Banorte para eliminar a los celestes y arrebatarles el boleto a las Semifinales.
La moneda está en el aire, sin embargo, Joel Huiqui mencionó en conferencia de prensa que el partido de vuelta será difícil y que la ventaja no marca el destino y buscarán hacer un juego perfecto para ser dignos merecedores de clasificar a semifinales.