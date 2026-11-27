El plan de Joel Huiqui en Cruz Azul para la vuelta en el Azteca

Joel Huiqui dirige a ras de césped a La Máquina ante los Bravos | Imago7

El técnico celeste aseguró que la ventaja de cuatro tantos no define nada

Cruz Azul tiene pie y medio en las Semifinales del Apertura 2026. Después de golear 0-4 a La Fiera. El conjunto de Joel Huiqui regresó este viernes a la Ciudad de México, después de finalizar el encuentro en el Bajío.

El conjunto celeste volvió a la CDMX por vía terrestre y, por la mañana, realizó una sesión de recuperación en su hotel de concentración.

Los Jugadores de Cruz Azul reportarán este sábado en las instalaciones de La Noria para preparar el partido de vuelta, que se disputará en el Estadio Banorte.

Joel Huiqui celebra con Cruz Azul el título en el Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Habrá rotaciones en el once celeste?

Existe la posibilidad de que Joel Huiqui vuelva a mover sus piezas y le dé descanso a algunos de sus futbolistas, sobre todo en evitar el desgaste físico y guardar a jugadores.

Por su parte, León necesitaría marcar cinco goles en el Estadio Banorte para eliminar a los celestes y arrebatarles el boleto a las Semifinales.

José Paradela en celebración con Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2026 | IMAGO 7