Joel Huiqui en su llegada a La Corregidora para enfrentar a Querétaro | Imago7

Aunque Cruz Azul goleó a León como visitante, el estratega celeste advirtió que la ventaja no define la serie y pidió corregir errores para sellar el pase en el Estadio Banorte

El Cruz Azul de Joel Huiqui goleó a León en su propia casa. A pesar de ello, el estratega celeste no se confía, y trabajará para tener un partido perfecto el domingo para avanzar a la Semifinal.

“La ventaja no marca el destino. Tenemos que analizar qué hicimos bien, qué hicimos mal y en qué podemos mejorar. La vuelta no será nada fácil, depende de nosotros. El equipo está para más", dijo en conferencia de prensa.

“Depende mucho lo que hagamos nosotros, tenemos una madurez diferente, el equipo está para más. La gran ventaja es que tenemos buenos jugadores en todas las posiciones. Esperemos cerrar mucho mejor en casa para ser dignos merecedores de la semifinal”, añadió.

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Sin caer en excesos de confianza

Por otra parte, aseguró que estuvo cerca de tener un partido perfecto, pero que debe corregir ciertos errores.

“Estuvimos cerca, pero no creo que haya sido perfecto y no hay que caer en confianza; el planteamiento será similar y eso debemos hacer tras analizar el juego y hoy quiero destacar que tenemos buenos jugadores y que la propuesta siempre es la misma de local o visitante”, argumentó.

Uriel Antuna como futbolista de Cruz Azul | IMAGO7

Joel Huiqui no quiere caer en exceso de confianza; el planteamiento será diferente con varios ajustes para el duelo de vuelta en el Estadio Banorte.

“Que el rival tenga pocas oportunidades de hacernos daño; también quiero aprovechar para destacar que nuestros delanteros anotaron. Queremos ser un equipo que siempre presione”, finalizó.