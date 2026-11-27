¡Le mueve a su once! Joel Huiqui continúa con rotaciones en Cruz Azul para arrancar la Liguilla

El DT realizó tres cambios a su once inicial con respecto a su último partido

Cruz Azul está listo para enfrentar a León en los Cuartos de Final del Apertura 2026. Y este es el 11 que utilizará Joel Huiqui ante la Fiera.

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Andrés Gudiño continua como titular en el arco celeste, acompañado en la defensa de Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete, además de Jeremy Márquez y Omar Campos.

Andrés Gudiño, arquero de Cruz Azul, en festejo ante Pachuca | IMAGO7

En media cancha Erik Lira, el jugador celeste que es el capitán, además de Charly Rodríguez, Agustín Palavecino, y adelante José Paradela, Nicolás Ibáñez.

En la banca: Kevin Mier, Gabriel Fernández, Alan Mozo, Alan Montes, Ralph Orquin, Andrés Montaño, Luka Romero, Carlos Rotondi, Christian Ebere y Juan Calero.

Nicolás Ibañez, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT

El estadio de León está listo para recibir a La Máquina a pesar de la lluvia la cancha luce en buen estado, los arqueros celestes fueron los primeros en salir al calentamiento.