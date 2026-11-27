Cruz Azul está listo para enfrentar a León en los Cuartos de Final del Apertura 2026. Y este es el 11 que utilizará Joel Huiqui ante la Fiera.
Andrés Gudiño continua como titular en el arco celeste, acompañado en la defensa de Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete, además de Jeremy Márquez y Omar Campos.
En media cancha Erik Lira, el jugador celeste que es el capitán, además de Charly Rodríguez, Agustín Palavecino, y adelante José Paradela, Nicolás Ibáñez.
En la banca: Kevin Mier, Gabriel Fernández, Alan Mozo, Alan Montes, Ralph Orquin, Andrés Montaño, Luka Romero, Carlos Rotondi, Christian Ebere y Juan Calero.
El estadio de León está listo para recibir a La Máquina a pesar de la lluvia la cancha luce en buen estado, los arqueros celestes fueron los primeros en salir al calentamiento.
Por su parte, la afición de León poco a poco comenzó a llegar y es que ante los precios tan altos y el clima están jugando en contra de los asistentes