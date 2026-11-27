El 'show' de José Paradela contra León que tiene a Cruz Azul con un pie en Semifinales del Apertura 2026

Agustín Palavecino y José Paradela en celebración con Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2026 | IMAGO 7

Con dos asistencias de su 'compadre' Agustín Palavecino, el argentino comandó la goleada de la Máquina

La Doble P On Fire. Ni la lluvia pudo detener a La Máquina. Cruz Azul venció a domicilio a León en el partido de Cuartos de Final Ida. Con una goleada de 0 -3 los pupilos de Joel Huiqui logran el primer paso para llegar a las Semifinales del Apertura 2026.

Fue apenas al minuto 8, cuando José Paradela puso al conjunto celeste arriba en el marcador, luego de aprovechar un balón de Agustín Palavecino.

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Al 30’ Charly Rodríguez, uno de los jugadores más activos en el terreno de juego, asistió a Nicolás Ibáñez para poner el segundo gol de Cruz Azul.

Para la segunda mitad, Joel Huiqui hizo cambios en la alineación mandó al terreno de juego a Gabriel Fernández, Carlos, Rotondi y Alan Mozo.

José Paradela en celebración con Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2026 | IMAGO 7

Y vaya que los cambios le funcionaron a Joel Huiqui, pues en un rebote, el Toro Fernandez puso el cuarto clavo a la ataúd de León, firmó el cuarto gol de la Máquina.

Cabe señalar que el conjunto cementero volvió a marcar cuatro goles en un mismo partido después de cinco juegos; la última vez goleó 5-0 fue a Juárez. Además suman 11 partidos sin perder en Liguilla.

Nico Ibáñez en celebración con Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2026 | IMAGO 7