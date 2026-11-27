¡Con justificante incluido! Joel Huiqui invita a los niños a apoyar a Cruz Azul ante León

Joel Huiqui con Cruz Azul durante el partido contra Chivas | IMAGO 7

El técnico celeste prometió gestionar permisos con Nación Azul para los pequeños que lleguen tarde a clases el lunes

Habrá justificantes. El director técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, quiere ver el Estadio Banorte lleno para el partido de vuelta de los Cuartos de Final.

Hace unos días, el horario fue tema de críticas entre la afición, pues se jugará a las 21:00 h; es por ello que el DT celeste prometió justificantes para los niños que falten a la escuela el día lunes.

“Si llegan tarde el lunes a la escuela, trataremos nosotros de hacer un justificante con Nación Azul para que puedan acompañarlos; ojalá que puedan acompañarnos, llenar el estadio y poder festejar el paso a la semifinal”, argumentó.

“Quiero invitar a toda la afición de Cruz Azul; sabemos que no será fácil ir el domingo, decidimos jugar a las 9 de la noche, sobre todo para darle recuperación a nuestros jugadores”, continuó.

Buscan su pase a Semis con tranquilidad

El partido será este domingo a las 21:00 hrs en el inmueble de Santa Úrsula, que a pesar del horario ya hay varias zonas agotadas.

El conjunto de la Noria busca cerrar con paso perfecto la liguilla y obtener el boleto a la semifinal en busca de seguir defendiendo el título.