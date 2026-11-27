Hugo Cuypers y Diego Rossi no viajarán a la Ciudad de México para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final ante América, por lo que serán las principales bajas de Matías Almeyda para este compromiso.
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Ambos atacantes se perderán el encuentro debido a problemas físicos, una ausencia sensible para el conjunto de Matías Almeyda, pues se trata de dos futbolistas ofensivos que habitualmente forman parte del once titular.
De esta manera, el equipo tendrá que buscar alternativas en ataque para afrontar un partido determinante en sus aspiraciones de avanzar a las semifinales, en una serie en la que no contará con dos de sus piezas importantes en el frente ofensivo.
Por otra parte, Rayados recupera a Carlos Salcedo, quien vuelve a estar disponible después de cumplir su suspensión. Además, destaca la aparición de Urus Durdevic en una convocatoria, una novedad que podría representar una alternativa para el cuerpo técnico de cara a este compromiso.
“Djuka” podría considerarse la primera opción a la titularidad tras las bajas de Cuypers y Rossi, si así Matías Almeyda lo desea. También cuenta con Roberto de la Rosa para ser el nueve principal a este encuentro.