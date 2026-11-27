Matías Almeyda observa a sus Rayados con una terrible lluvia en el campo | MexSport

Hugo Cuypers y Diego Rossi, las bajas de Matías Almeyda para enfrentar al América

Hugo Cuypers y Diego Rossi no viajarán a la Ciudad de México para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final ante América, por lo que serán las principales bajas de Matías Almeyda para este compromiso.

Ambos atacantes se perderán el encuentro debido a problemas físicos, una ausencia sensible para el conjunto de Matías Almeyda, pues se trata de dos futbolistas ofensivos que habitualmente forman parte del once titular.

Matías Almeyda en el banquillo del Olímpico Universitario durante el Pumas vs Monterrey | Imago7

De esta manera, el equipo tendrá que buscar alternativas en ataque para afrontar un partido determinante en sus aspiraciones de avanzar a las semifinales, en una serie en la que no contará con dos de sus piezas importantes en el frente ofensivo.

Por otra parte, Rayados recupera a Carlos Salcedo, quien vuelve a estar disponible después de cumplir su suspensión. Además, destaca la aparición de Urus Durdevic en una convocatoria, una novedad que podría representar una alternativa para el cuerpo técnico de cara a este compromiso.

Carlos Salcedo durante un partido de Monterrey en la Liga MX | IMAGO 7