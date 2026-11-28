El exportero de la Selección Mexicana destacó los dos goles del marroquí, que le dieron el triunfo 2-1 a Pachuca

Oussama Idrissi tuvo una noche de otro planeta en el Estadio Hidalgo, pues con dos anotaciones, el futbolista marroquí fue clave para que Pachuca venciera 2-1 a Chivas en el partido de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, una actuación que provocó elogios de Oswaldo Sánchez.

El exportero de la Selección Mexicana y del Guadalajara no dudó en comparar lo realizado por el atacante de los Tuzos con lo que realizan cada fin de semana tipos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, debido a la calidad de sus goles.

Creo que Pachuca fue mucho mejor que Chivas, esa es la realidad. Idrissi estuvo en una tarde soñada, yo no sé si era Idrissi, Cristiano o Messi, qué par de goles tan bonitos. Pero creo que la serie no está definida", expresó el exguardameta.

Oussama Idrissi en celebración en el partido de Pachuca contra Chivas | IMAGO 7

Oswaldo Sánchez confía en la reacción de Chivas

A pesar de reconocer la superioridad de Pachuca en general, Oswaldo consideró que el Guadalajara tiene argumentos para buscar la remontada en el partido de vuelta, especialmente por el respaldo que recibirá de su afición en el Estadio Akron.

He estado en los partidos allá de local en Guadalajara y la gente está alentando demasiado. Creo que el equipo tiene mucha fluidez ofensiva, está jugando con un falso nueve y eso como consecuencia en la vuelta puede ser importante con Sandoval que juega en esa posición", afirmó.

Jugadores de Chivas reclaman a Idrissi en el partido conta Pachuca | IMAGO 7

El exguardameta también señaló que el planteamiento de los Tuzos terminó por imponerse al de Gabriel Milito, quien no encontró la manera de generar peligro sobre el rival.

Creo que ayer de alguna forma le ganaron la partida a Milito. No tuvo mucha llegada, pero insisto, creo que la serie no está definida para nada. Un gol no es nada", contó.

Jugadores de Chivas celebrando anotación en Liguilla | MEXSPORT

El liderato le da a Chivas argumentos para soñar con el título

Por otra parte, el exguardameta destacó que terminar en el primer lugar de la clasificación representa una ventaja importante para el Rebaño, sobre todo por el nivel individual y colectivo que han mostrado en el torneo.

El hecho de quedar en primer lugar le da una ventaja muy amplia por el nivel que están mostrando algunos jugadores. Puede pelear el campeonato con cualquiera", respondió durante su aparición en la apertura de la nueva tienda Decathlon en Centro Santa Fe, donde también participó en una sesión de autógrafos con los aficionados.

La eliminatoria entre Pachuca y Chivas tendrá su fin este domingo en Guadalajara, donde el Rebaño buscará aprovechar su localía para remontar el 1-2.