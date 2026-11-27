¿Cómo le va a Rayados cuando tiene a Luis Cárdenas en la portería?

El guardameta mexicano será el encargado de defender el arco albiazul en lo que resta de la participación del equipo regiomontano en la Fase Final

La lesión de Esteban Andrada obligará a Rayados a recurrir nuevamente a Luis ‘Mochis’ Cárdenas en la portería durante la Liguilla del Apertura 2026, por lo que el guardameta mexicano será el encargado de defender el arco albiazul en lo que resta de la participación del equipo regiomontano en la fase final.

¿Por qué no estará Andrada?

Cárdenas tendrá una nueva oportunidad de tomar protagonismo en un momento clave de la temporada, luego de que el arquero argentino no pudiera recuperarse al cien por ciento de las molestias en la rodilla que lo aquejan, situación que le abre la puerta al mexicano para asumir la titularidad.

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¿Cuántos partidos acumula el Mochis Cárdenas?

El Mochis acumula 95 partidos disputados con Rayados, en los que ha recibido un total de 111 goles y ha conseguido mantener su portería en cero en 27 ocasiones, estadísticas que reflejan el recorrido que ha tenido con la institución regiomontana a lo largo de su trayectoria.

Mochis Cárdenas con Rayados de Monterrey| IMAGO7

A lo largo de sus participaciones, el arquero ha alternado entre la titularidad y el papel de suplente, principalmente ante la competencia que ha mantenido con Esteban Andrada, aunque ahora tendrá la responsabilidad de responder en una instancia donde los errores pueden resultar determinantes para las aspiraciones del club.

Con la ausencia del argentino, Luis Cárdenas deberá aprovechar los minutos que tenga en la Liguilla, en la que Monterrey buscará avanzar a las siguientes rondas y pelear por el campeonato del Apertura 2026, con el guardameta mexicano como una de las piezas que deberá marcar diferencia.

Así, el Mochis volverá a colocarse bajo los reflectores en la portería albiazul, con la misión de brindar seguridad a la defensa y respaldar a Rayados en el camino por la fase final, en una oportunidad que podría ser determinante tanto para el equipo como para su propio futuro dentro del club.