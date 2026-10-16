El partido entre Nacional y Renstistas de la Copa AUF marcó un precedente en el balompié charrúa

El futbol de Uruguay hizo historia con la implementación de tarjetas digitales, una nueva tecnología que busca modernizar el arbitraje y facilitar el trabajo de los silbantes. El innovador dispositivo fue utilizado durante la victoria de Nacional por 3-0 ante Rentistas, en los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, disputados en el Gran Parque Central.

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El árbitro Eduardo Varela fue el encargado de estrenar esta herramienta en un partido oficial, dejando de lado las tradicionales tarjetas físicas para utilizar un aparato electrónico. La innovación, impulsada por la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF), permite mostrar amonestaciones y expulsiones, además de registrar automáticamente las incidencias del encuentro.

Nacional de Uruguay, campeón 2022

¿Cómo funcionan las nuevas tarjetas digitales del futbol uruguayo?

El dispositivo tiene una apariencia similar a la de un teléfono celular y cuenta con dos botones principales: uno amarillo y otro rojo. Cuando el árbitro presiona alguno de ellos, la pantalla se ilumina con el color correspondiente para indicar si un futbolista recibió una amonestación o fue expulsado del encuentro.

Además de mostrar las tarjetas, el sistema despliega una lista con los números de los jugadores, permitiendo al silbante seleccionar al futbolista sancionado. De esta manera, la información queda registrada digitalmente sin necesidad de utilizar papel y lápiz, lo que agiliza el proceso de documentación de las decisiones arbitrales.

Una de las principales ventajas de esta tecnología es su conexión con COMET, la plataforma utilizada para gestionar los datos de las competiciones. Gracias a esta integración, las amonestaciones, expulsiones, sustituciones y penales pueden registrarse y sincronizarse en tiempo real, facilitando la elaboración del acta oficial del partido.

¿Cuándo llegarán las tarjetas digitales a todos los partidos de Uruguay?

Aunque el estreno generó expectativas, la implementación de las tarjetas digitales todavía enfrenta algunos desafíos técnicos. Durante una prueba realizada en el encuentro entre Defensor Sporting y Plaza Colonia, el dispositivo presentó problemas de visibilidad debido a la intensidad de la luz solar, lo que obligó a suspender su utilización.

El director del Departamento de Arbitraje de la AUF, Marcelo de León, reconoció que el proyecto todavía necesita ajustes para garantizar su correcto funcionamiento. Por su parte, Eduardo Varela destacó las ventajas de la herramienta, al considerar que representa una ayuda importante para los árbitros, aunque implique modificar una de las tradiciones más reconocidas del futbol.