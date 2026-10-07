El piloto mexicano regresa a Marina Bay, otro circuito callejero en el cual ha logrado buenos resultados incluida una épica victoria

"Hora de desaparecer". Hugh Bird no necesitó repetirlo dos veces a Sergio 'Checo' Pérez, quien pasó de una diferencia de 1.526 a 7.574 con Charles Leclerc para quedarse con la victoria en el Gran Premio de Singapur en 2022, a pesar de una investigación por posible infracción durante Safety Car. Fue la primera vez –y hasta ahora única– que el mexicano se impuso en Marina Bay, escenario que le viene bien, ya que ha sumado en diez de 12 participaciones.

Para esta temporada parece difícil que la racha se mantenga, pues con una escudería debutante como Cadillac, el enfoque está en el desarrollo del auto. Sin embargo, el ritmo ha mejorado en las últimas carreras, por lo que el propio piloto opinó que pueden ser más competitivos en este circuito callejero. Y dado lo bien que se le dan a Pérez Mendoza las pistas urbanas, se vale soñar con que se acerce al Top 10.

Por ahora, queda recordar los buenos momentos de Checo en Singapur, escenario en el cual solo en dos ocasiones, en 12 participaciones, finalizó Top 10 en la clasificación. Pese a ello, el mexicano siempre se las ingenió para finalizar en zona de puntos, salvo en 2018, cuando largó séptimo y terminó P16, y 2019, cuando largó P15 pero se retiró por problemas de su motor.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Singapur?

La única vez que Checo subió al podio en Marina Bay fue en su ya mencionada victoria de 2022 y su segundo mejor resultado fue el quinto lugar que logró en la Temporada 2017 con Force India, en una remontada de siete puestos tras salir desde la P12. Fue su segunda gran recuperación en este escenario, donde un año antes salió desde la P17 y terminó en el octavo lugar.

El circuito callejero de Marina Bay le resulta tan favorable a Checo Pérez que incluso en 2023 y 2024, en medio de sus malos resultados con Red Bull por sus dificultades para adaptarse al auto, largó desde la P13 y remontó hasta la P8 y P10, respectivamente. Con ello en mente, ahora buscará mantener la mejora en el ritmo que vivió en Azerbaiyán y Malasia para acercarse a los puntos con Cadillac.

TEMPORADA ESCUDERÍA POSICIÓN SALIDA POSICIÓN FINAL 2011 Sauber P11 P10 2012 Sauber P14 P10 2013 McLaren P14 P8 2014 Force India P15 P7 2015 Force India P13 P7 2016 Force India P17 P8 2017 Force India P12 P5 2018 Racing Point Force India P7 P16 2019 Racing Point P15 Retiro por problemas de motor 2022 Red Bull P2 Victoria 2023 Red Bull P13 P8 2024 Red Bull P13 P10

Checo Pérez festeja su victoria en el Gran Premio de Singapur 2022 | RED BULL

Una victoria al estilo mexicano en Singapur

Más allá de lo que ocurra con el equipo de TWG Motorsport este año, nada ni nadie le quitará a Checo y a la afición mexicana el recuerdo de la épica victoria en 2022. El mexicano llegó con una racha de solo un podio (segundo lugar en Bélgica) en sus últimas seis carreras, por lo que las críticas en la prensa internacional –como era habitual– pusieron en duda su nivel para ser compañero de Max Verstappen.

No obstante, en un fin de semana en el cual a los de Milton Keynes no le salieron las cosas con el neerlandés, Checo Pérez tuvo una actuación perfecta de inicio a fin, con buena estrategia y buenas paradas en pits para desde la P2 pasar al liderato y, eventualmente, ganar la carrera. Fue la primera victoria para Red Bull en Marina Bay desde la lograda por Sebastian Vettel en 2013.





Checo Pérez tras su victoria en el Gran Premio de Singapur 2022 | RED BULL

En aquella ocasión, la carrera finalizó por tiempo, con 59 de 61 vueltas estipuladas, por el retraso de clima y la salida en un par de ocasiones del auto de seguridad. Cuando quedaban 14 minutos para el final, Checo ya era líder, pero con una ventaja de 1.5 segundos sobre Leclerc y una investigación por infracción bajo Safety Car, fue que llegó la indicación de Hugh Bird de "desaparecer" para no perder el primer puesto.

Checo entonces exigió a fondo el RB18 y se puso a 7.5 segundos del monegasco, por lo que incluso con la penalización de cinco segundos (que sí le impuso dirección de carrera) mantuvo su victoria, segunda ese año y tercera como piloto de Red Bull. Además, se convirtió en el primer piloto en 11 años que logró el doblete Mónaco-Singapur en un mismo año.

Checo Pérez con los Ferrari en el podio del Gran Premio de Singapur 2022 | RED BULL