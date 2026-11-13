¿Cómo sacar el RFC y la e.firma por primera vez en 2026? Requisitos y pasos ante el SAT

Conoce qué documentos necesitas y cómo solicitar una cita / Magnific

El SAT permite obtener el RFC y la firma electrónica sin costo. Además, se anunció una jornada especial de atención en Prodecon para los días 24, 25 y 26 de noviembre

Si estás por conseguir tu primer empleo, necesitas realizar un trámite bancario o te solicitaron tus datos fiscales, es importante que conozcas cómo obtener el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la firma electrónica (e.firma). Ambos trámites se realizan ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y son gratuitos, aunque tienen funciones diferentes y requisitos específicos.

El RFC es una clave que permite identificar a las personas ante la autoridad fiscal y que también suele solicitarse en procesos laborales y administrativos. Por su parte, la e.firma funciona como una firma digital con validez jurídica, utilizada para realizar gestiones electrónicas ante el SAT y otras instituciones. Por ello, contar con estos instrumentos puede facilitar distintos procedimientos sin necesidad de acudir constantemente a oficinas gubernamentales.

Para quienes todavía no tienen alguno de estos registros, se anunció una jornada especial mediante SAT Móvil en instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), programada para los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2026. La actividad busca facilitar el acceso a los servicios fiscales y permitir que las personas interesadas soliciten su inscripción al RFC y, si cumplen los requisitos, tramiten también su firma electrónica.

El RFC es necesario para diversos trámites laborales y fiscales en México / Magnific

¿Cómo sacar el RFC por primera vez en 2026?

El Registro Federal de Contribuyentes es una clave alfanumérica que identifica a cada persona inscrita ante el SAT. Aunque suele relacionarse principalmente con el pago de impuestos, también es un dato solicitado por empresas e instituciones para diferentes trámites.

Para obtenerlo por primera vez, las personas físicas pueden solicitar su inscripción mediante los canales habilitados por la autoridad fiscal. Una de las opciones es acudir directamente a una oficina del SAT, previa cita, donde el personal revisará la documentación y realizará el registro correspondiente.

El procedimiento general consiste en ingresar al portal oficial del SAT, seleccionar el servicio de inscripción al RFC para personas físicas y agendar una cita cuando sea necesaria. Posteriormente, el solicitante deberá presentarse en la oficina elegida con los documentos requeridos y proporcionar la información que le solicite el personal.

Una vez concluido el trámite, recibirá un acuse único de inscripción al RFC, que incluye los datos de identificación fiscal y permite comprobar que quedó registrado ante la autoridad.

La e.firma facilita la realización de trámites digitales con validez jurídica / Magnific

Es importante recordar que obtener el RFC no significa automáticamente que todas las personas deban pagar impuestos o presentar declaraciones periódicas. Las obligaciones dependen de las actividades económicas y del régimen fiscal que corresponda a cada contribuyente.

¿Qué documentos necesitas para tramitar tu RFC?

Si vas a solicitar tu RFC por primera vez, es recomendable preparar con anticipación la documentación necesaria para evitar contratiempos durante tu cita. Entre los documentos que pueden solicitarse para la inscripción presencial de una persona física se encuentran:

CURP , para identificar correctamente al solicitante.

Identificación oficial vigente , como la credencial para votar o el pasaporte.

Comprobante de domicilio , cuando corresponda según la ficha del trámite.

Acuse de preinscripción , si previamente realizaste ese procedimiento.

Confirmación de la cita, para recibir atención en la oficina seleccionada.

Los requisitos pueden variar según la situación del contribuyente, por ejemplo, si se trata de una persona extranjera, un menor de edad o alguien que realiza el trámite mediante representación legal.

Por ello, antes de acudir es importante consultar la ficha vigente de inscripción al RFC en el portal oficial del SAT y revisar cuáles son los documentos aplicables a tu caso.

Los contribuyentes deben preparar sus documentos antes de acudir a su cita / Magnific

¿Cómo tramitar la e.firma por primera vez en el SAT?

La firma electrónica avanzada, conocida como e.firma, es una herramienta que permite acreditar la identidad de una persona al realizar trámites digitales. Tiene efectos jurídicos equivalentes a los de una firma autógrafa en los procedimientos donde resulta aplicable.

A diferencia de otros servicios que pueden realizarse por internet, la obtención de la e.firma por primera vez requiere acudir presencialmente a una oficina del SAT que ofrezca este trámite, debido a que se realiza un procedimiento de identificación del solicitante.

Para comenzar, es necesario ingresar al sistema de citas del SAT, seleccionar el servicio de e.firma para personas físicas y elegir una oficina con disponibilidad.

Durante la atención presencial, el personal verificará los documentos del contribuyente y realizará el registro de datos de identidad, que puede incluir fotografía, huellas digitales y otros elementos biométricos.

Al concluir satisfactoriamente el procedimiento, el solicitante obtendrá los archivos correspondientes a su certificado digital, que podrá utilizar posteriormente para identificarse y firmar trámites electrónicos.

¿Cuáles son los requisitos para sacar la e.firma en 2026?

Quienes deseen obtener su firma electrónica por primera vez deben contar previamente con su inscripción al RFC y preparar los documentos solicitados por la autoridad fiscal.

De acuerdo con los requisitos del SAT, para el trámite presencial generalmente se necesita: Cita registrada en el sistema del SAT.

Identificación oficial vigente , en original.

CURP y RFC , para la identificación del contribuyente.

Comprobante de domicilio , conforme a los requisitos aplicables.

Memoria USB , preferentemente nueva, para almacenar los archivos digitales.

Correo electrónico vigente, para los datos de contacto.

En el caso de personas extranjeras, también puede requerirse el documento migratorio vigente correspondiente. Durante el procedimiento se generan los elementos necesarios para utilizar la firma electrónica, por lo que es fundamental guardar los archivos y proteger la contraseña de la clave privada. Estos datos son personales y no deben compartirse con desconocidos o intermediarios.

La e.firma tiene una vigencia de cuatro años, por lo que debe renovarse cuando corresponda para continuar utilizando los servicios que la requieren.

SAT Móvil en Prodecon: ¿cuándo podrás tramitar tu RFC y e.firma gratis?

Como alternativa para facilitar los trámites fiscales, se anunció una jornada de atención de SAT Móvil en instalaciones de Prodecon, que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2026.

El objetivo es que las personas interesadas puedan solicitar atención para obtener su RFC y, cuando cumplan las condiciones correspondientes, realizar también el trámite de la firma electrónica.

Durante la difusión de esta iniciativa se destacó la importancia de contar con ambos registros para evitar complicaciones en trámites laborales, administrativos y familiares.

"Parece que es vital, o sea, prácticamente es obligatorio, es necesario, es condición para incluso no entorpecer todos los procesos que van después de que no estás".

También se invitó a la población a aprovechar la jornada y solicitar una cita antes de acudir al módulo de atención.

"Aprovecha este módulo que vamos a tener en Prodecon 24, 25 y 26, agendas tu cita y en ese momento puedes salir ya con tu RFC y tu firma electrónica si es que así lo deseas".

Aunque la jornada fue anunciada para esas fechas, es importante confirmar previamente la sede, los horarios, la disponibilidad de citas y los requisitos específicos, ya que el material de la convocatoria no precisa todos esos detalles.

¿Cómo agendar una cita para el SAT Móvil de Prodecon?

Para quienes deseen aprovechar la jornada especial de noviembre, en la información difundida se proporcionó el número de WhatsApp 311 175 9333, mediante el cual se anunció que sería posible solicitar orientación y gestionar citas.

Antes de compartir información personal o documentos, es recomendable verificar que el número corresponda a los canales oficiales de la jornada y confirmar la ubicación exacta del módulo.

Como alternativa, los contribuyentes también pueden utilizar el sistema oficial de citas del SAT, disponible en citas.sat.gob.mx, para consultar los servicios y oficinas disponibles.

La recomendación es realizar el procedimiento con anticipación, ya que contar con una cita puede evitar traslados innecesarios y permitir que los solicitantes preparen todos sus documentos antes de presentarse.

¿Para qué sirve tener RFC y e.firma si todavía no trabajas?

Aunque muchas personas consideran que el RFC únicamente es necesario cuando comienzan a pagar impuestos, contar con esta clave puede resultar útil desde antes de conseguir un empleo formal.

En distintos procesos de contratación, las empresas solicitan información fiscal para registrar correctamente a sus trabajadores y cumplir con sus obligaciones administrativas. También existen trámites bancarios, educativos y de seguridad social en los que puede requerirse información relacionada con el RFC.

En situaciones como el fallecimiento de un familiar, la falta de datos fiscales puede complicar la integración de expedientes para realizar determinadas gestiones ante instituciones financieras o de seguridad social, aunque el RFC no sustituye los documentos que acreditan derechos sobre pensiones, cuentas de Afore o beneficios de otra naturaleza.

La e.firma, por su parte, permite realizar diversos procedimientos electrónicos y acreditar la identidad del titular sin depender exclusivamente de documentos físicos.

Por ello, conocer cómo funcionan ambos instrumentos puede ayudar a las personas a prepararse para futuros trámites y evitar dificultades cuando necesiten presentar información fiscal.