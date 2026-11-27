¿Cómo se jugarán los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17?

Argentina enfrentando a Dinamarca en Fase de Grupos del Mundial sub 17 | MEXSPORT

Conoce cómo se definirán los cruces y qué selecciones siguen en competencia

La Selección Mexicana Sub-17 cumplió con su primera misión en el Mundial de Qatar 2026. Después de empatar sin goles ante Venezuela, el equipo nacional terminó como líder del Grupo K y aseguró su clasificación a los Dieciseisavos de Final, donde comenzará el verdadero camino de eliminación directa.

Con el cierre de la Fase de Grupos todavía en desarrollo, el panorama de los enfrentamientos comenzará a tomar forma conforme se definan las posiciones de los 12 sectores y los ocho mejores terceros lugares.

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¿Cómo se definirán los cruces de los Dieciseisavos de Final?

En esta edición del Mundial Sub-17 participan 48 selecciones. Los primeros dos lugares de cada grupo avanzarán directamente, acompañados por los ocho mejores terceros lugares.

España vs Uzbekistán

Corea del Sur vs Japón

Italia vs Tayikistán

Mali vs República Dominicana

Grecia vs Ecuador

Brasil vs Mozambique

Serbia vs China

Croacia vs Uruguay

México vs Argentina

Francia vs Uganda

Chile vs Marruecos

Australia vs Senegal

Venezuela vs Argelia

Bélgica vs Arabia Saudita

Egipto vs Colombia

Irlanda vs Costa de Marfil

Los emparejamientos se determinarán de acuerdo con el rendimiento de las selecciones durante la primera fase y los criterios establecidos por la FIFA.

Jugadores de la Selección de España en celebración en el Mundial Sub-17 | MEXSPORT

¿Qué selecciones estarán en los Dieciseisavos de Final?

Entre los equipos que ya aseguraron su clasificación se encuentran México, Argentina, Brasil, España, Francia, Italia, Uruguay, Colombia, Japón, Senegal y Venezuela, entre otros.

El Tricolor, al terminar como líder de su sector, espera la definición de los demás grupos para conocer oficialmente a su próximo rival.

La ronda de Dieciseisavos de Final está programada para disputarse entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, en Qatar.