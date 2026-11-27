La Selección Mexicana Sub-17 cumplió con su primera misión en el Mundial de Qatar 2026. Después de empatar sin goles ante Venezuela, el equipo nacional terminó como líder del Grupo K y aseguró su clasificación a los Dieciseisavos de Final, donde comenzará el verdadero camino de eliminación directa.
Con el cierre de la Fase de Grupos todavía en desarrollo, el panorama de los enfrentamientos comenzará a tomar forma conforme se definan las posiciones de los 12 sectores y los ocho mejores terceros lugares.
México Sub-17 empata sin goles ante Venezuela y cierra la Fase de Grupos del Mundial
¿Cómo se definirán los cruces de los Dieciseisavos de Final?
En esta edición del Mundial Sub-17 participan 48 selecciones. Los primeros dos lugares de cada grupo avanzarán directamente, acompañados por los ocho mejores terceros lugares.
España vs Uzbekistán
Corea del Sur vs Japón
Italia vs Tayikistán
Mali vs República Dominicana
Grecia vs Ecuador
Brasil vs Mozambique
Serbia vs China
Croacia vs Uruguay
México vs Argentina
Francia vs Uganda
Chile vs Marruecos
Australia vs Senegal
Venezuela vs Argelia
Bélgica vs Arabia Saudita
Egipto vs Colombia
Irlanda vs Costa de Marfil
Los emparejamientos se determinarán de acuerdo con el rendimiento de las selecciones durante la primera fase y los criterios establecidos por la FIFA.
¿Qué selecciones estarán en los Dieciseisavos de Final?
Entre los equipos que ya aseguraron su clasificación se encuentran México, Argentina, Brasil, España, Francia, Italia, Uruguay, Colombia, Japón, Senegal y Venezuela, entre otros.
El Tricolor, al terminar como líder de su sector, espera la definición de los demás grupos para conocer oficialmente a su próximo rival.
La ronda de Dieciseisavos de Final está programada para disputarse entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, en Qatar.