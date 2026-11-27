Jugadores de la Selección de Bélgica en celebración en el Mundial Sub-17 | MEXSPORT

La Fase Final del torneo juvenil está por definirse y este día más selecciones aseguraron su lugar

La Fase de Grupos de la Copa del Mundo Sub-17 2026 está por finalizar y poco a poco se van definiendo las selecciones clasificadas a Dieciseisavos de Final. España e Italia se llevaron los reflectores al cerrar con paso perfecto, al igual que la sorpresiva Malí.

Además destacaron Bélgica, China y Cuba que golearon en la última jornada, para llegar también con buena racha a la Fase Final. Mientras que Costa de Marfil cerró con un triunfo para clasificar, y Senegal avanzó a pesar de empatar en la última fecha.

Tres goleadas engalanaron la jornada en el Mundial Sub-17

En el caso de la selección belga, se impuso 0-6 contra Nueva Zelanda, pero no le alcanzó para quedarse con el primer lugar del Grupo G. Dicho sector quedó en manos de Malí, que venció 0-2 a Vietnam, con lo que quedó en el cuarto lugar de la clasificación general.

España, que venció 0-2 a Marruecos, está por ahora como el mejor clasificado y parece difícil que pierda ese puesto, pues tiene una diferencia de +22 goles. Segundo está Corea del Sur, seguido por Italia que este jueves venció 1-3 a Uzbekistán.

Jugadores de la Selección de Bélgica en celebración en el Mundial Sub-17 | MEXSPORT

Las otras dos goleadas de la jornada fueron obra de China, que se impuso 8-0 a Fiyi, y de Croacia, que venció 7-0 a Cuba. Con ello, los asiáticos lograron colocarse como uno de los mejores terceros lugares y por su amplia diferencia de goles podrán avanzar a Fase Final.

En cuanto a los europeos, tomaron el liderato del Grupo F, por delante de Senegal, que con el empate 1-1 a Tayikistán avanzaron. Por su parte, los tayikos tendrán que esperar a que finalice la jornada para confirmar su clasificación en tercer lugar.

Jugadores de la Selección de España en celebración en el Mundial Sub-17 | MEXSPORT

Finalmente, Costa de Marfil también logró su clasificación como segundo lugar del Grupo E, luego de su triunfo 1-3 ante Jamaica. Los Reggae Boyz, por su parte, quedaron fuera sin puntos y con una diferencia de -12 goles.

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