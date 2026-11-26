El dardo de Joshua Kimmich contra la directiva del Bayern Múnich por el caso Jamal Musiala

El jugador criticó públicamente el manejo salarial y médico del club hacia su compañero

Joshua Kimmich encendió nuevamente la polémica en el Bayern Múnich al criticar con dureza a la cúpula directiva por el trato público que le han dado a Jamal Musiala en medio del debate por su enfermedad y una posible reducción salarial.

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Luego de que el conjunto bávaro sufriera ante el Lille su primera derrota de la temporada en la UEFA Champions League, lo estrictamente deportivo quedó en segundo plano cuando el mediocampista compareció en la zona mixta para reprobar la manera en que los altos mandos ventilaron la situación contractual del atacante.

A pesar de que horas antes del encuentro europeo la institución había emitido un comunicado asegurando que sostenía un "intercambio constructivo" y confidencial con los asesores de Musiala.

El vicecapitán dejó en claro su inconformidad hacia figuras de peso como Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen y Karl-Heinz Rummenigge, quienes semanas atrás expusieron el tema públicamente con posturas severas.

Jugadores de Bayern Munich en lamento en la Bundesliga | AP

"Lo que no entiendo es la forma en que se comunica esto públicamente. Nunca debe pasar que se dirima algo así a costa de un jugador. ¡Es absolutamente inadmisible e impropio del Bayern!", sentenció Kimmich tras once años defendiendo la camiseta muniquesa.

¿Por qué las palabras de Joshua Kimmich reavivan las divisiones internas en el Bayern Múnich?

Lejos de tratarse de un arrebato impulsivo tras la caída continental, la postura del referente alemán fue cuidadosamente premeditada, ya que desde el domingo anterior había adelantado ante una peña de aficionados que fijaría su postura definitiva al concluir el compromiso frente al Lille.

Joshua Kimmich acepta que merecían ser eliminados l AP