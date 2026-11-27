¿Luis Enrique le abre la puerta a Quiñones? Esto dijo el DT sobre la posible llegada del mexicano al PSG

El entrenador español habló sobre la posibilidad de añadir jugadores en el mercado de invierno

La posible llegada de Julián Quiñones a la élite del futbol europeo parece que ya es una opción muy factible. En los últimos días se revelaron rumores sobre el interés del París St. Germain por el futbolista naturalizado mexicano y esta semana, Luis Enrique habló sobre el posible fichaje.

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Julián Quiñones la sigue rompiendo en Arabia

El seleccionado nacional sigue viviendo un gran momento en el futbol árabe. Desde que dejó el futbol mexicano y fichó con el Al Quidsiah el atacante ya suma 74 anotaciones y 18 asistencias, los mayores números en su carrera profesional.

En la presente temporada ya suma 6 goles y 5 asistencias en la liga, además de otros 6 goles y una asistencia en la Champions League Asiática.

Julián Quiñones con su cuarto gol de la temporada | X: @AlQadsiahEN

¿Luis Enrique le abre la puerta?

Sus buenos números en el futbol árabe, han llamado al atención de equipos en el viejo continente. Según reportes de Telemundo, el PSG ante las lesiones de Desire Doué y Khvicha Kvaratskhelia estaría interesado en añadir a otro extremo y el nombre del mexicano ha salido como opción.

Este miércoles, tras el partido en Champions League ante la Roma, el DT del PSG, Luis Enrique, fue cuestionado sobre la posible llegada de Quiñones al equipo parisino. Ante esto, el español no confirmó ningún acercamiento, pero tampoco le cerró la puerta.

“En la carpeta del PSG están todos los grandes jugadores del mundo”, comentó el estratega en entrevista con TUDN.