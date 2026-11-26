El conjunto de Jürgen Castañeda se juega el liderato del Grupo K ante la Vinotinto de Fernando Aristeguieta

Con todo y la clasificación asegurada, la Selección Mexicana Sub-17 se medirá ante Venezuela en el duelo correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-17 Qatar 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Aspire Zone de Doha y está programado para arrancar a las 9:30 horas (tiempo del centro de México). Además, podrá seguirse en vivo a través de TUDN, ViX y Canal 9.

¿Cómo llega México?

El equipo comandado por Jürgen Castañeda llega como líder del grupo con seis unidades, luego de derrotar en su debut a Rumania por 1-0 y golear a Camerún en la Jornada 2 con un marcador de 4-0. De esta manera, el conjunto tricolor suma cinco goles a favor y ninguno en contra, números que lo mantienen como uno de los equipos más sólidos de su sector.

Selección Mexicana en el Mundial Sub 17 de Qatar | MEXSPORT

El combinado mexicano no solo llega como favorito para quedarse con el liderato, sino que también cuenta con el impulso de varios futbolistas que atraviesan un gran momento. Entre ellos destacan Gerson Gutiérrez y Adán Sánchez, quienes han llamado la atención por sus actuaciones y podrían ser observados por visores de distintos clubes europeos durante el torneo.

México buscará cerrar la primera fase con una nueva victoria que le permita mantener su paso perfecto y confirmar las buenas sensaciones que ha dejado en sus primeros dos compromisos. Aunque ya tiene asegurado su boleto a la siguiente ronda, terminar en la cima del grupo podría representar un impulso importante de cara a los partidos de eliminación directa.

Selección Mexicana Sub 17 en festejo de gol en el Mundial ante Rumania | MEXSPORT

¿Cómo llega Venezuela?

Al igual que México, el combinado sudamericano llega con seis puntos y mantiene su condición de invicto en el grupo. La Vinotinto consiguió sus triunfos ante Camerún, por 2-1, y Rumania, por 1-0, resultados que le permiten colocarse en la pelea por la primera posición, aunque con una diferencia de goles inferior a la del Tricolor.

El equipo dirigido por Fernando Aristeguieta tendrá la complicada misión de superar al conjunto mexicano y buscar una combinación de resultados que le permita quedarse con el liderato. Para ello, necesita una victoria por una amplia diferencia, pues actualmente cuenta con una diferencia de goles de +1, mientras que México registra +5.

Del lado venezolano, los futbolistas que han despertado mayor interés entre los aficionados y los cazatalentos son Román Lozada y Santiago Sánchez, quienes buscarán destacar en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la última jornada del Grupo K.

El enfrentamiento también servirá para medir el nivel de dos selecciones que han mostrado argumentos para competir en el torneo. México intentará mantener su dominio defensivo y aprovechar su capacidad ofensiva, mientras que Venezuela buscará dar un golpe de autoridad y complicarle el cierre de fase de grupos al conjunto azteca.

FECHA: Viernes 27 de noviembre

HORA: 9:30 (Hora centro de México)

LUGAR: Aspire Zone de Doha, Qatar

TRANSMISIÓN: TUDN, VIX, Canal 9