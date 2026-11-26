Adán Sánchez celebra junto a otros jugadores de México el gol ante Rumania en el Mundial Sub 17 | MEXSPORT

El Tri llega con paso perfecto al cierre de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2026, donde más de 100 cazatalentos siguen de cerca a las promesas

La Selección Mexicana Sub-17 tiene mañana una nueva oportunidad para demostrar de qué está hecha. El Tri se enfrentará a Venezuela en el cierre de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2026, con el liderato del sector K en juego y la mirada de los grandes clubes del mundo puesta sobre las nuevas generaciones.

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El equipo dirigido por Jürgen Castañeda llega con paso perfecto, después de vencer a Rumania y golear 4-0 a Camerún. Con seis puntos y la clasificación a los dieciseisavos de final asegurada, México buscará cerrar esta primera etapa en lo más alto de su grupo.

Pero más allá de los resultados, Qatar representa una oportunidad importante para los futbolistas mexicanos. En este Mundial Sub-17, cada partido puede convertirse en una vitrina para mostrar su talento y dar un primer paso hacia el fútbol internacional.

Da'vian Kimbrough representando a México en el Mundial Sub 17 | MEXSPORT

Y es que más de 100 cazatalentos de clubes de todo el mundo se encuentran en Qatar siguiendo de cerca a las jóvenes promesas que participan en la competición. Entre los equipos que han enviado visores están el Paris Saint-Germain, Inter de Milán, Ajax, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid y Manchester United.

La presencia de estos representantes convierte al torneo en un escaparate de enorme valor para los jugadores. No se trata únicamente de levantar la Copa del Mundo, sino también de llamar la atención de quienes buscan a las futuras estrellas del fútbol.

La historia demuestra que el Mundial Sub-17 puede ser el primer gran escenario de carreras extraordinarias. Ronaldinho, Xavi Hernández, Iker Casillas, Neymar y Pedri son algunos de los futbolistas que pasaron por esta competición antes de convertirse en figuras del balompié mundial.

México Sub 17 y Rumania hacen todo para hacerse con el balón | MEXSPORT

Para facilitar el trabajo de los visores, el Comité Organizador Local ofrece un programa que incluye traslados, alojamiento y entradas para los partidos. Además, el formato centralizado permite que los 103 encuentros se disputen en ocho campos de Aspire Zone, en Qatar, lo que facilita que los representantes de los clubes puedan observar varios partidos en un mismo día.

En esta edición participan 48 selecciones, que ofrecen una amplia muestra de estilos y talento de distintas partes del mundo. La infraestructura deportiva de Qatar permite que los jóvenes compitan en condiciones de primer nivel y que los clubes puedan seguir de cerca su evolución.

Adán Sánchez pone a ganar a México Sub 17 ante Rumania | MEXSPORT

Así, mientras México busca terminar la fase de grupos como líder y continuar su camino hacia el título, sus jóvenes futbolistas también tienen ante sí una oportunidad que va más allá del resultado: mostrarse ante el mundo y demostrar que el talento mexicano tiene sitio en el fútbol de élite.

El Mundial Sub-17 de Qatar 2026 concluirá el próximo 13 de diciembre, con la Final en el estadio Ahmad bin Ali. Para muchos de los jugadores que hoy compiten en Aspire Zone, el torneo podría ser el comienzo de una historia que apenas está por escribirse.