¿Por qué México no pudo empatar ante Inglaterra? La Volpe cuestiona las decisiones de Javier Aguirre

Javier Aguirre en el Mundial y La Volpe en investidura del Salón de la Fama | MEXSPORT

El experimentado exentrenador recordó el juego de México en el Mundial

La eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en los Octavos de Final de la pasada Copa del Mundo sigue generando reacciones. Ahora, pese a que Javier Aguirre ya no está al mando del Tricolor, Ricardo La Volpe, cuestionó las decisiones del Vasco buscando el empate ante los ingleses en el Estadio Azteca.

La eliminación del Tri

México perdió 2-3 ante Inglaterra y quedó fuera del certamen, pese a contar con el apoyo de su afición, la ventaja de jugar en la altura de la Ciudad de México y superioridad numérica durante más de media hora, luego de la expulsión de Jarell Quansah al minuto 54.

Pese a todas las ventajas, el combinado mexicano no consiguió igualar el marcador y terminó su participación en la Copa del Mundo en la ronda de Octavos de Final. El Vasco, buscando el triunfo realizó multiples cambios, entre ellos, la entrada de múltiples centro delanteros pero ninguno de ellos logró rematar contra el arco ingles´.

Expulsión de Jarell Quansah en el México vs Inglaterra | MEXSPORT

Las críticas de La Volpe

Ahora, casi cinco meses después de la eliminación del Tri, Ricardo La Volpe analizó la participación del equipo en el torneo, especialmente en las decisiones técnicas del Vasco Aguirre. El exentrenador cuestionó los cambios por atacantes en los minutos finales del encuentro.

Para La Volpe, esta estrategia redujo las posibilidades de generar oportunidades claras de gol, debido a que el equipo perdió fluidez en sus ataques y no encontró suficientes alternativas para superar la defensa rival.

"Buscó a Aguirre con delanteros, con nueves, puso 3 delanteros. ¿Qué hizo el técnico inglés? Puso 4 torres. Entonces no teníamos tiro de media distancia, una para explosiva, no tuvimos faltas... Sí, tirar centro de acá a acá, de lo cual Inglaterra te dejaba llegar ahí", exrpresó el argentino.

Javier Aguirre en juego del Tri | MEXSPORT

Para el exentrenador, el añadir a los centros delanteros y dejar fuera a jugadores como Gilberto Mora y Julián Quiñones le quitó oportunidades al Tri de poder abrir espacios para poder romper la defensa inglesa.