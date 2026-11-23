Efraín Juárez se expresó de Javier Aguirre de manera inesperada y sorpresiva; así detalla lo que piensa del 'Vasco'

El estratega mexicano elogió al 'Vasco' y consideró que no se le da el reconocimiento debido al timonel del Valencia

​Efraín Juárez revela que su técnico a seguir es Javier Aguirre. El estratega mexicano elogió al 'Vasco' y consideró que no se le da el reconocimiento debido al timonel del Valencia no solo como mexicano, sino también como latinoamericano, pues lleva años en Europa.

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¿Qué dijo Efraín Juárez?

​"Lleva muchos años en la Liga española con diferentes equipos. Hoy al Valencia, que estaba desahuciado, lo saca del descenso y sin duda es una referencia para el balompié mexicano.

​"Cuando te refieres a Javier, pues obviamente uno siempre trata de seguir sus pasos como un auténtico modelo a seguir. Obviamente esa curiosidad de salir la tuve como jugador: salir de mi zona de confort, ir a lugares donde no es normal que vaya un mexicano, como Escocia... Admirable lo de Aguirre", ratificó.

Efraín Juárez, entrenador mexicano | IMAGO7

​"Efrastóteles" recordó que él, como futbolista, buscó siempre ser diferente. Rememoró que jugó en Escocia y en Dinamarca, "y eso lo hizo Javier como entrenador: abrir horizontes que no son normales ya no solo para el mexicano, sino también para el latinoamericano".

​"Ahora no puedo ponerme una bandera para abrir caminos. A lo mejor para mí no quiero ser el ejemplo, pero que sí se den cuenta de que soy mexicano, como Aguirre, y que tenemos la capacidad de hacer bien las cosas en diferentes circunstancias, países y culturas", puntualizó Juárez.

Efraín Juárez en su presentación con su nuevo técnico | eto.hu

¿Cuáles son los planes de Efraín Juárez?

​Sobre su futuro indicó que se viene una bomba, pero no quiso detallar de qué se trata, pues su idea es que sigan creyendo en él como lo hizo el club Győri ETO, que marcha en la primera posición del balompié de Hungría.