México Sub-17 empata sin goles ante Venezuela y cierra la Fase de Grupos del Mundial

El Tricolor no pudo mantener el paso perfecto en Qatar 2026 y repartió puntos con la Vinotinto en un encuentro marcado por la lesión de Adonai Valdez y una revisión del VAR

La Selección Mexicana Sub-17 cerró su participación en la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2026 con un empate 0-0 frente a Venezuela. En un duelo correspondiente a la Jornada 3 del Grupo K, el conjunto dirigido por Jürgen Castañeda tuvo dificultades para encontrar el camino al gol y terminó repartiendo unidades con la Vinotinto.

Ambos combinados llegaron al compromiso con seis puntos y el boleto asegurado a los Dieciseisavos de Final, por lo que el enfrentamiento también representaba una oportunidad para quedarse con el liderato del sector.

¿Cómo fue el México vs Venezuela del Mundial Sub-17?

Desde los primeros minutos, Venezuela intentó generar peligro sobre el arco defendido por José Corona. El guardameta mexicano respondió a los primeros disparos de la Vinotinto y evitó que su equipo comenzara el encuentro en desventaja.

Al minuto 19, México tuvo que realizar su primera modificación obligada. Adonai Valdez sufrió un fuerte golpe durante una acción de juego y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, por lo que Alan Hernández ingresó en su lugar.

El encuentro continuó con aproximaciones de ambos equipos. México intentó responder mediante disparos de media distancia y jugadas a balón parado, mientras que Venezuela buscó aprovechar los espacios para inquietar nuevamente a Corona.

Uno de los momentos más importantes llegó cerca del descanso. Al minuto 39, el Tricolor solicitó la revisión del VAR por una posible pena máxima, pero después de analizar la jugada, el árbitro Mohamed El Baroudi determinó que no existía penalti.

Antes de finalizar la primera mitad, André Godínez recibió una tarjeta amarilla y Venezuela también tuvo una oportunidad con un remate de cabeza de Emmanuel Brito. Sin embargo, ninguno logró modificar el marcador y ambos equipos se fueron al descanso con el 0-0.

México Sub-17 sigue buscando el gol ante Venezuela | MEXSPORT

México buscó el gol, pero no pudo romper el empate

Para el complemento, el conjunto mexicano intentó incrementar su presencia en campo rival y encontrar una oportunidad que le permitiera quedarse con los tres puntos.

Sin embargo, la defensa venezolana consiguió contener los intentos del Tricolor y el marcador permaneció sin movimientos hasta el silbatazo final.

De esta manera, México y Venezuela repartieron puntos en su último compromiso de la primera ronda del Mundial Sub-17, con ambos equipos ya clasificados a la siguiente fase.