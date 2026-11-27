Selección Mexicana Sub 17 en festejo de gol en el Mundial ante Rumania | MEXSPORT

México cierra su participación en la Fase de Grupos del Mundial y las ligas europeas reanudan su actividad

La Selección Mexicana Sub 17 regresa a la actividad este viernes buscando terminar la Fase de Grupos con paso perfecto, además, las ligas de Europa reanudan su actividad y la NFL continúa con sus partidos de fechas especiales.

Podría interesarte Selección Mexicana Venezuela vs México Sub 17: Canales y horario del partido del Mundial de Qatar 2026

Copa del Mundo Sub 17

La Selección Mexicana ya está clasificada a los 16vos de Final de la Copa del Mundo Sub 17 en Qatar luego de haber ganado sus primeros dos partidos. Ahora, se medirá ante Venezuela buscando terminar con paso perfecto y tratar de amarrar un cruce favorable en la siguiente ronda.

Además del partido del Tri, equipos como Brasil, Japón y Chile también cierran su participación con miras a ser líderes de grupo.

Selección Mexicana en el Mundial Sub 17 de Qatar | MEXSPORT

Ligas Europeas

También en actividad futbolera, las ligas europeas arrancan una nueva jornada. En la Serie A Venezia se medirá ante Bologna para abrir la fecha 13 del torneo. Asimismo en Inglaterra, Nottingham Forest recibirá a Chelsea para abrir la jornada 12 de la Premier League.

NFL

Este viernes también tendremos un partido de la NFL. Para celebrar el 'Black Friday' de Estados Unidos la liga de futbol americano tendrá el enfrentamiento entre los Denver Broncos y los Pittsburgh Steelers.

Broncos y Steelers se miden este viernes en juego especial de NFL | IG Broncos

NBA