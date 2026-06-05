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¿Comprarás dólares este viernes 5 de junio? Así cierra el peso mexicano

El peso ligeramente gana terreno frente al dólar | Magnific
Jorge Reyes
Jorge Reyes 07:27 - 05 junio 2026
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El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede cambiar en la ventanilla

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 5  de junio de 2026, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable, pese a los cambios en el mercado bursátil por la guerra en Medio Oriente.

La moneda nacional quedó en 17.33 unidades por dólar, 1 centavo más que el pasado jueves 4 de junio.

Es buen momento para comprar dólares o cambiar, según tus intereses / FREEPIK

Así amanece el dólar en bancos

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme:

  • 16.40 a la compra.

  • 17.90 a la venta.

Banco Azteca:

  • 16.80 a la compra.

  • 17.79 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 16.44 a la compra.

  • 17.57 a la venta.

Banorte:

  • 16.10 a la compra.

  • 17.65 a la venta.

Banamex:

  • 16.74 a la compra.

  • 17.73 a la venta.

Scotiabank:

  • 16.70 a la compra.

  • 17.90 a la venta.

Afirme:

  • 16.90 a la compra.

  • 17.90 a la venta.

La moneda se mantiene estable este viernes por lo que no representa gran variedad en su cambio / FREEPIK

¿Por qué sube el dólar?

Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.

Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.

Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo el banco / FREEPIK
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