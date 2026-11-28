¡Hasta Los Simpson! CONMEBOL reconoce a Lenny Leonard como hincha de Estudiantes de La Plata

CONMEBOL reconoce a Lenny Leonard como hincha de Estudiantes de La Plata | CAPTURA DE PANTALLA

El personaje de la serie animada apareció entre los aficionados más representativos del Pincha

En la previa de su compromiso por el título de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, la CONMEBOL sorprendió al incluir a Lenny Leonard, personaje de Los Simpson, entre los hinchas destacados del conjunto argentino.

La publicación de la Confederación Sudamericana también mostró a otras figuras identificadas con el Pincha, como el extenista Pico Mónaco, el actor Federico D’Elía y el escritor Ernesto Sábato, entre otros. Sin embargo, la presencia de un personaje de caricatura llamó especialmente la atención.

¿Por qué Lenny Leonard es aficionado de Estudiantes de La Plata?

Aunque Lenny nunca ha manifestado en la serie animada su simpatía por Estudiantes, su vínculo con el club nació gracias a la creatividad de sus aficionados. En una de las celebraciones del equipo argentino, una bandera con el rostro del personaje apareció entre los festejos de la hinchada.

De esta manera, Lenny Leonard y su inseparable compañero Carl Carlson, conocidos por trabajar junto a Homero Simpson en la planta nuclear de Springfield, encontraron un lugar inesperado dentro del futbol argentino.

La imagen del personaje terminó por convertirse en parte de la identidad visual de algunos seguidores del León y ahora la CONMEBOL lo incluyó en su reconocimiento a los hinchas más representativos del equipo.