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Futbol

¿Cuándo y dónde ver Atlético de Madrid vs Arsenal en la Ida de Semifinales de Champions?

Atlético de Madrid vs Arsenal l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 13:07 - 28 abril 2026
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Los Colchoneros reciben en casa a los ‘Gunners’

Se juega el primer capítulo de la Semifinal entre Atlético de Madrid y Arsenal en el Metropolitano; los colchoneros llegan con e sueño de la Final tras dejar en el camino al Barcelona y los ‘Gunners’ de dar cuentas del Sporting Lisboa; Cholo Simeone vs Arteta en Madrid.

¿Cómo llegan a Semifinales?

Los Colchoneros eliminaron una vez más a los culés, luego de hacerlo hace algunas semanas en las Semifinales de Copa del Rey, ahora con marcador global de 3-2. Con un partido Vuelta dramático en donde el Barça sacó un susto a los locales.

Atlético de Madrid en LaLiga | AFP

Lamine Yamal ilusionó a los blaugranas, tras aprovechar un error de la defensa rojiblanca a los cuatro minutos en el Estadio Metropolitano. Mientras que al 24', tras una gran asistencia de Dani Olmo, Ferran Torres -quien dio el pase del primer gol- puso el 0-2 que empató el global de manera parcial.

Pero tras una falla clara de Fermín López, quien además se llevó un fuerte golpe al 26', Atlético aprovechó una desatención defensiva y Ademola Lookman acortó distancias al 31' en un contragolpe. Aunque para la segunda mitad Ferran permitió a los blaugranas soñar nuevamente, con una gran definición tras un rebote al minuto 55, el tanto no subió al marcador porque en la revisión en el VAR se vio al atacante adelantado al momento del disparo de Gavi.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP
Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

Pero tras una falla clara de Fermín López, quien además se llevó un fuerte golpe al 26', Atlético aprovechó una desatención defensiva y Ademola Lookman acortó distancias al 31' en un contragolpe. Aunque para la segunda mitad Ferran permitió a los blaugranas soñar nuevamente, con una gran definición tras un rebote al minuto 55, el tanto no subió al marcador porque en la revisión en el VAR se vio al atacante adelantado al momento del disparo de Gavi.

Por su parte, el Arsenal selló una victoria mínima sobre el Sporting Lisboa que sacó en el juego de ida; pero, para la Vuelta en el Emirates Stadium se quedó con un 0-0. Desde el arranque del partido, ambas escuadras salieron decididas a imponer condiciones para hacerse con la ventaja inicial, pero ninguno tuvo éxito al concretar sus oportunidades manifiestas de gol.

Arsenal ganó 1-0 y es líder | AP

Fue el equipo visitante quien estuvo cerca de conseguir romper el cero en el marcador, pero de no ser por David Raya y la mala fortuna del poste, el cero persistía en la cancha del Emirates. En la parte complementaria, tanto Arsenal como Sporting siguieron en la tarea de por fin marcar el tanto que les daría ventaja, pero este siguió sin poderse manifestar.

¿A qué hora ver el juego?

Todo está listo para el duelo en el Emirates Stadium entre Atlético Madrid vs Arsenal y lo podrás seguir a partir de las 13:00hrs, tiempo del centro de México, y lo podrás seguir a través de TNT Sports y MAX, además del minuto a minuto de RÉCORD.com.

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