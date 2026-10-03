Entre ventas no realizadas y gastos para proteger establecimientos, el impacto superó los 48 millones de pesos

La marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, realizada para conmemorar los hechos de 1968, dejó un impacto económico importante para los establecimientos ubicados principalmente en el Centro Histórico y corredores como Eje Central Lázaro Cárdenas y Ricardo Flores Magón, de acuerdo con el balance presentado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, informó que 3 mil 569 unidades económicas resultaron afectadas durante la jornada debido a que numerosos establecimientos suspendieron actividades o cerraron anticipadamente como medida preventiva. La Canaco calculó que únicamente por las ventas que no pudieron realizarse, los comercios dejaron de percibir 23 millones 125 mil pesos.

Los negocios más afectaos fueron los del Centro Histórico y corredores como Eje Central y Av. Ricardo Flores Magón / Especial

¿Cuánto perdieron los comercios por la Marcha del 2 de Octubre?

La afectación económica, según el organismo, fue más allá de las ventas que dejaron de concretarse. Los propietarios de establecimientos ubicados en las zonas por donde avanzó la movilización también tuvieron que destinar recursos para instalar vallas, colocar tapiales y contratar servicios adicionales de seguridad con el objetivo de proteger tanto a sus trabajadores como sus instalaciones.

De acuerdo con Gutiérrez Camposeco, el gasto realizado por el sector privado para implementar estas medidas alcanzó los 25 millones 590 mil pesos, cantidad que, sumada a los ingresos que no pudieron obtenerse durante la jornada, lleva el impacto económico por encima de los 48 millones de pesos.

“El sector privado tuvo que realizar un gasto de $25 millones 590 mil pesos para la instalación de vallas, tapiales y la contratación de servicios adicionales de seguridad que pudieran proteger a sus colaboradores y resguardar sus establecimientos”, afirmó el dirigente empresarial.

Tomando únicamente las ventas no realizadas por 23 millones 125 mil pesos y los 25 millones 590 mil pesos destinados a medidas de protección, la afectación calculada asciende a 48 millones 715 mil pesos. Esta cantidad no contempla otros daños materiales que la propia Cámara reportó de manera separada.

Fueron 3 mil 569 unidades económicas las que resultaron afectadas / Especial

Canaco reporta daños adicionales por actos vandálicos

La Canaco CDMX condenó los hechos de violencia y destrozos que, de acuerdo con el organismo, fueron cometidos por grupos radicales identificados como Bloque Negro durante el desarrollo de la movilización. La Cámara estimó que estos incidentes habrían provocado pérdidas adicionales de entre un millón y un millón 500 mil pesos.

Gutiérrez Camposeco consideró inaceptable que los negocios establecidos deban destinar cada año recursos extraordinarios para reducir los riesgos durante este tipo de movilizaciones, especialmente aquellos que cumplen con sus obligaciones fiscales y dependen de las ventas diarias para mantener su operación y las fuentes de empleo que generan.

La afectación calculada asciende a 48 millones 715 mil pesos / Especial

¿Qué zonas tuvieron negocios afectados?

El balance presentado por la Canaco señala entre las principales zonas afectadas al Centro Histórico de la Ciudad de México, además de corredores viales como Eje Central Lázaro Cárdenas y Ricardo Flores Magón, puntos vinculados con el desarrollo de la movilización.

En estos sectores, los comerciantes tuvieron que adoptar diferentes medidas preventivas ante la posibilidad de incidentes. Algunos establecimientos optaron por bajar las cortinas antes de su horario habitual, mientras que otros instalaron estructuras para proteger fachadas, ventanas y accesos.