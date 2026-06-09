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Futbol

"Cumplimos todos los objetivos": Luis de la Fuente tras victoria de España en Puebla

Axel Fernández
Axel Fernández 23:25 - 08 junio 2026
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El seleccionador ibérico no rechaza la etiqueta de favorito, pero destaca a otros combinados para el Mundial

España caminó en el Estadio Cuauhtémoc, venció fácilmente a Perú y se confirmó como favorito para la Copa del Mundo, al menos así lo entiende Luis de la Fuente, director técnico de La Furia.

Tras cerrar su preparación de cara al Mundial 2026, el seleccionador español destacó el buen momento que viven sus futbolistas y que todos llegarán a tope -y sin lesiones- a la justa veraniega que inicia este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, con el Tri ante Sudáfrica.

Luis de la Fuente, entrenador de España | IMAGO7

¿Qué dijo Luis de la Fuente?

Con un 3-1 en el Estadio Cuauhtémoc, ante Perú, De la Fuente compareció ante medios mexicanos e internacionales y no cerró la puerta a la etiqueta de favorito para la Copa del Mundo celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

"Estamos muy satisfechos, cumplimos todos los objetivos. No tuvimos lesionados y vimos fases del juego muy buenas. Lo que me ha transmitido el equipo hoy me deja muy contento", declaró el técnico español.

Pedri, jugador del Barcelona y España | IMAGO7

No huye de la etiqueta de favorito 

Pese a que aún tiene trabajo por hacer, Luis de la Fuente confía plenamente en sus jugadores, incluso en sus delanteros que estuvieron un poco apagados de cara a la portería.

Aun así, el seleccionador español sabe que recuperando a los jugadores que no hicieron el viaje a Puebla, como Lamine Yamal, su equipo es uno de los candidatos para levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio de 2026.

Dani Olmo, jugador del Barcelona y España | IMAGO7

"Esa valoración (favorito para ser campeón) es un reconocimiento a un buen trabajo hecho. Es algo que se han ganado a pulso estos jugadores. Pero que te etiqueten como favorito no te garantiza nada, hay selecciones tan fuertes como la nuestra.

"Nosotros somos un equipo que tenemos mucha confianza en esas posibilidades, que tengas mucha confianza en nuestra forma de jugar y estamos convencidos que ese modelo nos va muy bien, pero también a la vez que somos los suficientemente humildes para entender que hay muchas selecciones muy potentes, con la misma capacidad que tenemos nosotros", sentenció a De la Fuente.

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