España conquista Puebla y vence a Perú en su último partido previo a la Copa del Mundo

Sin barcos y sin armas cargadas de pólvora, pero sí con la obsesión en el oro de la Copa del Mundo, España reconquistó México y enamoró con un futbol práctico en su último partido de preparación de cara al Mundial 2026, tras vencer 3-1 a Perú.

Un Estadio Cuauhtémoc pintado de rojo se entregó desde antes del juego a la Furia de Luis de la Fuente, la cual se reafirmó como la gran favorita para no solo llegar a la Final en Nueva Jersey el próximo 19 de julio, sino para ganar el torneo y bordar su segunda estrella.

Oyarzabal en festejo con España | MEXSPORT

Una probada del Mundial

De la Fuente no especuló y pese a que el rival no fue de mayor exigencia echó mano de su mejor 11, con excepción del lesionado Lamine Yamal, y dejó claras sus intenciones para el debut en la Copa del Mundo ante Cabo Verde en exactamente una semana.

La columna vertebral es la de un gigante con Unai Simón como portero titular indiscutible, a pesar de la gran temporada -y el consecuente reclamo- de Joan García, del Barcelona. Cubarsí, Cucurella,Rodri, Fabián Ruiz, Pedri y Mikel Oyarzabal también se consolidaron como inamovibles del conjunto ibérico.

España vs Perú | MEXSPORT

Toque, toque y victoria

Y para confirmarse como favorita, no solo de la afición, sino de la Copa del Mundo, España arrancó como ha acostumbrado al futbol en los últimos años: toque, toque, toque y gol. Tan solo un minuto y 20 segundos transcurrieron en el Cuauhtémoc para que Oyarzabal firmara un golazo ante el estéril esfuerzo de Pedro Gallese, meta del Perú.

El partido transcurrió entre un ambiente de fiesta en Puebla, música, ola, festejos, comida y un clima perfecto, pero no tan perfecto como el contragolpe de La Furia al 32', cuando Ferrán Torres no dio por perdido un balón en el corredor derecho y centró para encontrar el suave pie de Pedri, quien acarició la pelota y la mandó al fondo de la red.

Jairo Vélez, jugador de Perú | MEXSPORT

"Pedri, Pedri, Pedri"

Decir que el mediocampista de Las Palmas, recaído en Barcelona, desató la locura es injusto para los más de 45 mil aficionados que se dieron cita en el Cuauhtémoc, aunque es una realidad que la anotación del #20 fue la invitada perfecta en una fiesta que ya estaba desatada.

El complemento, ya con movimientos de Luis de la Fuente para guardar a elementos claves para el Mundial, no desentonó con lo visto en la primera parte. No obstante, España permitió por momentos que Perú reaccionara, sin que los andinos inquietaran de forma contundente a David Raya, sustituto de Unai.

Tras salir del banquillo, Yeremy Pino liquidó -como si no lo estuviera antes- el encuentro al 53' luego de un centro descompuesto que Pedro Gallese compuso a favor de España y terminó por meter a la portería peruana.