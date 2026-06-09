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Futbol

¿Favorita a levantar la Copa del Mundo? España llega al Mundial 2026 con increíble racha

España vs Perú | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 23:12 - 08 junio 2026
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La Furia Roja de Luis de la Fuente conquistó Puebla en su partido ante Perú

Los barcos y la pólvora quedaron atrás, España ahora conquista a todo el mundo del modo romántico, con un excelso toque de balón. Puebla fue testigo del gran futbol de La Furia Roja, quien llegará encendida para la Copa del Mundo 2026.

El equipo de Luis de la Fuente, tras su victoria ante Perú, sumó su partido número 30 sin conocer la derrota, la mejor racha en el futbol de selecciones. Además, en caso de un empate o derrota de Argentina ante Islandia, España llegará al Mundial como la selección número uno del Ranking FIFA.

La última derrota del equipo español fue el 22 de marzo de 2024, en un partido amistoso en Wembley ante Colombia. Tras ese descalabro, España regresó a tocar y tocar el balón, lo que les ha dado las mayores alegrías en su futbol moderno.

Pedri, jugador de España y el Barcelona | MEXSPORT

El antecedente de Argentina en 2022

Además del gran momento del equipo de De La Fuente, la estadística y las cábalas juegan de su lado. En el Mundial de Qatar 2022, Argentina llegó con una racha similar a la Copa del Mundo, con un total de 36 partidos sin conocer la derrota.

Pese a que el equipo de Lionel Scaloni perdió ante Arabia Saudita en su debut mundialista, la Albiceleste recompuso el camino y el resto es historia. Lionel Messi entró al Olimpo del balompié y se consagró como Campeón del Mundo.

Lionel Messi, Campeón del Mundo en Qatar 2022 | MEXSPORT

El triunfo español sobre Perú

Un Estadio Cuauhtémoc pintado de rojo se entregó desde antes del juego a la Furia de Luis de la Fuente, la cual se reafirmó como la gran favorita para no solo llegar a la Final en Nueva Jersey el próximo 19 de julio, sino para ganar el torneo y bordar su segunda estrella.

De la Fuente no especuló y pese a que el rival no fue de mayor exigencia echó mano de su mejor 11, con excepción del lesionado Lamine Yamal, y dejó claras sus intenciones para el debut en la Copa del Mundo ante Cabo Verde en exactamente una semana.

Oyarzabal en festejo con España | MEXSPORT
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