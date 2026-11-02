El tapatío terminó la pelea en tres episodios

Rafael “Divino” Espinoza volvió a imponer su autoridad en la división de peso pluma al vencer por nocaut técnico al nicaragüense Ricardo Blandón, resultado que le permitió conservar el campeonato mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y prolongar su condición de invicto.

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¿Cómo fue la pelea?

El campeón mexicano asumió el protagonismo desde los primeros intercambios. Su diferencia de estatura y alcance fue un factor determinante para controlar la distancia, mantener a raya a su adversario y conectar los golpes más claros.

Blandón trató de encontrar espacios para llevar la pelea a terrenos de mayor intercambio, pero Espinoza supo neutralizar sus intentos con una ofensiva bien distribuida y mayor contundencia.

Divino Espinoza tras victoria ante Blandón | CAPTURA DE PANTALLA

Conforme avanzaron los episodios, el jalisciense comenzó a encontrar mejores oportunidades para lastimar al centroamericano. Combinó golpes de poder con movimientos que le permitieron mantener el control del cuadrilátero, mientras Blandón mostraba disposición para resistir y responder. Sin embargo, la diferencia de recursos y potencia comenzó a inclinar todavía más el enfrentamiento a favor del monarca.

La definición se produjo en el tercer round. Una potente derecha de Espinoza provocó una cortada sobre el ojo izquierdo de Blandón, situación que obligó a detener momentáneamente las acciones para que el médico revisara al peleador. Tras evaluar la lesión, se determinó que no estaba en condiciones de continuar, por lo que el réferi ordenó suspender el combate. Así, a 1:22 del tercer round, se oficializó el triunfo del mexicano por nocaut técnico.

Más allá de la contundencia del resultado, la victoria representó otro paso importante en la consolidación internacional de Espinoza. El pugilista mexicano continúa defendiendo el cinturón que conquistó en diciembre de 2023 frente al cubano Robeisy Ramírez, en una de las actuaciones más destacadas de su carrera. Con este nuevo resultado, sumó su quinta defensa exitosa y mejoró su marca profesional a 29 triunfos, 25 de ellos conseguidos por la vía del nocaut.

Divino Espinoza ante Blandón | CAPTURA DE PANTALLA

¿Por qué se enfrentó a Blandón?

El enfrentamiento también tuvo circunstancias particulares. Blandón llegó como sustituto de última hora del venezolano Lorenzo Parra, quien estaba contemplado originalmente para disputar el campeonato, pero no recibió autorización para participar.

El nicaragüense tuvo poco tiempo para preparar el compromiso y aceptó el reto de medirse ante uno de los campeones más imponentes de la categoría. A pesar de las condiciones adversas, salió a competir y resistió hasta que la lesión obligó a detener la contienda.