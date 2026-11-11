¿Dónde llevar el cempasúchil para no tirarlo a la basura? CDMX abre estos centros de acopio

La Secretaría del Medio Ambiente habilitó distintos puntos de la Ciudad de México para recibir plantas de cempasúchil y macetas de plástico durante noviembre

Si todavía tienes las flores de cempasúchil que utilizaste para decorar tu casa o colocar en la ofrenda de Día de Muertos, no es necesario que terminen en la basura. La Ciudad de México puso en marcha una jornada de acopio para recuperar estas plantas y las macetas de plástico en las que fueron comercializadas, con el objetivo de darles un destino adecuado después de las celebraciones del 1 y 2 de noviembre.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), que habilitó diferentes espacios de recepción durante noviembre de 2026. Entre ellos se encuentran Centros de Cultura Ambiental, estaciones del Reciclatrón, instalaciones de conservación ambiental y otros puntos distribuidos en distintas alcaldías.

La CDMX habilitó centros de acopio para recuperar plantas de cempasúchil después de Día de Muertos / Especial

Cada año, miles de plantas de cempasúchil son utilizadas para adornar hogares, negocios, calles y altares, pero una vez que termina la temporada muchas son desechadas junto con la basura doméstica. Por ello, las autoridades capitalinas buscan fomentar una alternativa que permita aprovechar los materiales, reducir residuos y reutilizar las macetas de plástico para cultivar nuevas plantas.

¿Dónde puedes llevar tus plantas de cempasúchil en CDMX?

La SEDEMA informó que uno de los principales espacios para entregar las plantas y sus recipientes serán los Centros de Cultura Ambiental (CCA), donde se recibirán ambos materiales en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Las personas interesadas podrán acudir a cualquiera de las siguientes sedes: CCA Yautlica: Avenida de las Torres s/n, colonia Ampliación Emiliano Zapata, C.P. 09637, alcaldía Iztapalapa.

CCA Ecoguardas: Carretera Picacho-Ajusco, kilómetro 5.5, colonia Ampliación Miguel Hidalgo, C.P. 14250, alcaldía Tlalpan.

CCA Acuexcomatl: Avenida Año de Juárez 1900, colonia Quirino Mendoza, San Luis Tlaxialtemalco, C.P. 16610, alcaldía Xochimilco.

CCA Chapultepec: Avenida de los Compositores, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11100.

Además, la recepción de macetas busca recuperar recipientes que todavía pueden utilizarse para sembrar otras especies, evitando la compra innecesaria de nuevos contenedores de plástico.

Las macetas de plástico podrán reutilizarse para cultivar nuevas plantas / Especial

¿Qué estaciones del Reciclatrón recibirán cempasúchil?

Otra alternativa para los habitantes de la capital serán las estaciones fijas del Reciclatrón ubicadas en distintas UTOPÍAS, espacios que también participarán en la jornada de recuperación.

En estas sedes, el acopio estará disponible de martes a domingo, de 9:00 a 15:00 horas, hasta el 22 de noviembre de 2026.

Los puntos anunciados son: UTOPÍA La Heroica: alcaldía Venustiano Carranza.

UTOPÍA Centli: Topilejo, alcaldía Tlalpan.

UTOPÍA Cen-Tlalli: alcaldía La Magdalena Contreras.

UTOPÍA San Antonio Tecómitl: alcaldía Milpa Alta.

UTOPÍA Hermanos Galeana: alcaldía Gustavo A. Madero.

La SEDEMA busca reducir los residuos generados durante las celebraciones de noviembre / Especial

La SEDEMA busca reducir los residuos generados durante las celebraciones de noviembre / Especial

¿Qué otros lugares reciben cempasúchil y macetas en noviembre?

Además de los Centros de Cultura Ambiental y las estaciones del Reciclatrón, la SEDEMA anunció otros espacios donde los capitalinos podrán entregar las plantas y los recipientes utilizados durante la temporada de Día de Muertos.

Entre las alternativas se encuentran instalaciones ambientales y de conservación que cuentan con horarios específicos de recepción: Centro de Conservación de la Vida Silvestre Los Coyotes: de 10:00 a 14:00 horas, en el área educativa ubicada en la casona.

Bosque de San Juan de Aragón: de 10:00 a 16:00 horas, en el Huerto Educativo, localizado en el acceso 7.

Vivero Nezahualcóyotl: de 7:00 a 15:00 horas.

Mercado de Trueque: el domingo 22 de noviembre, de 8:00 a 13:00 horas, en el espacio conocido como el “Reloj de Sol”, en Tlatelolco.

La variedad de horarios permitirá que las personas elijan el punto que mejor se adapte a sus actividades, aunque es recomendable consultar la disponibilidad de cada sede antes de realizar el traslado. En el caso del Mercado de Trueque, la recepción se llevará a cabo únicamente en la fecha anunciada, por lo que quienes deseen acudir deberán considerar el domingo 22 de noviembre.

¿Hasta cuándo puedes llevar tu cempasúchil a los centros de acopio?

La campaña se desarrollará durante noviembre de 2026, aunque no todos los puntos tienen exactamente el mismo calendario. En las estaciones fijas del Reciclatrón se anunció la recepción hasta el domingo 22 de noviembre, con atención de martes a domingo entre las 9:00 y las 15:00 horas.

El Mercado de Trueque también participará el 22 de noviembre, pero únicamente de las 8:00 a las 13:00 horas. Por su parte, los Centros de Cultura Ambiental y otros espacios participantes cuentan con horarios de recepción definidos, aunque la información difundida no establece una fecha de cierre única para todas las sedes.

¿Qué harán con las plantas de cempasúchil y las macetas recolectadas?

El propósito principal de la jornada es evitar que los elementos utilizados durante Día de Muertos se conviertan en residuos que podrían aprovecharse de otra manera. En el caso de las macetas de plástico, la SEDEMA busca fomentar su reutilización como recipientes para nuevas plantas, una práctica que ayuda a prolongar la vida útil de estos materiales.

Respecto al cempasúchil, las autoridades señalaron que las plantas recibirán un destino adecuado una vez concluida la temporada, como parte de las acciones de aprovechamiento responsable de recursos. La campaña se relaciona con el concepto de economía circular, que promueve reducir los desechos y mantener los materiales en uso durante el mayor tiempo posible.