El 'Bicho' busca un buen resultado acompañado de una buena cuota de goles para seguir en un buen rumbo a los 1,000

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo recibirá este martes 24 de noviembre al Al-Sadd, en partido correspondiente a la Jornada 5 de la Fase de Liga de la Liga de Campeones Élite de la AFC. El encuentro se disputará en el Alawwal Park de Riad, a partir de las 12:15 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido EN VIVO a través de ESPN 2, en un compromiso donde el conjunto saudí buscará mantener su buena racha continental.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El equipo dirigido por Ange Postecoglou llega después de sufrir una derrota de 3-1 ante Al-Ahli en la liga saudí, resultado que puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas. En aquel compromiso, Cristiano Ronaldo consiguió hacerse presente en el marcador, aunque también falló un penal. Sin embargo, el panorama es distinto en el torneo asiático, donde Al-Nassr acumula dos triunfos consecutivos, tras imponerse 3-1 al Neftchi Fergana y golear 6-2 al Pakhtakor Tashkent.

Uno de los principales atractivos del encuentro será la presencia de CR7, quien llega con 986 goles oficiales en su carrera profesional, por lo que se encuentra a solamente 14 anotaciones de alcanzar la histórica cifra de los mil tantos. El delantero portugués registra 840 goles a nivel de clubes y 146 con la Selección de Portugal, mientras que en la presente temporada 2026-27 acumula 10 anotaciones en 13 partidos con Al-Nassr, nueve en la liga saudí y una en la competición continental.

Jugadores de Al Nassr celebran con Cristiano Ronaldo | AFP

Por su parte, Al-Sadd atraviesa un momento complicado en la Liga de Campeones Élite de la AFC, donde apenas suma dos puntos después de cuatro jornadas, producto de dos empates y dos derrotas. El conjunto catarí necesita comenzar a sumar victorias para mantenerse en la pelea por la clasificación, aunque uno de sus principales problemas ha sido la falta de contundencia ofensiva, pues se ha quedado sin marcar en tres de sus últimos cuatro compromisos continentales.

Pese a su complicado presente, Al-Sadd cuenta con un antecedente favorable en territorio saudí, ya que en diciembre de 2024 consiguió imponerse 2-1 al Al-Nassr en Riad, gracias a las anotaciones de Akram Afif y Adam Ounas, este último mediante un penal en el tiempo añadido. Para este nuevo enfrentamiento, el equipo catarí recupera al delantero Mohammed Muntari, aunque también presenta cinco bajas importantes, mientras que los locales están pendientes de la disponibilidad de Sadio Mané, quien se ausentó del último encuentro por permiso de paternidad.

Cristiano Ronaldo vuelve a anotar con el Al Nassr y llega a 980 goles | CAPTURA DE PANTALLA X

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