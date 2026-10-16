El futbolista mexicano regresará a la actividad en el balompié saudí

Julián Quiñones volverá a la actividad con el Al Qadisiya este viernes 16 de octubre, cuando su equipo enfrente al Abha en una nueva jornada de la Liga de Arabia Saudita. El encuentro se disputará a las 07:15 horas, tiempo del centro de México, en el Prince Saud Bin Stadium y contará con transmisión a través de Fox One, en un compromiso donde el conjunto del mexicano buscará mantenerse en la pelea por el liderato.

El Al Qadisiya llega a este enfrentamiento como segundo lugar de la clasificación general con 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y una derrota durante las primeras ocho jornadas de la Temporada 2026-2027. El conjunto saudí se encuentra a solamente dos unidades del Al Ahli, actual líder del campeonato.

Julián Quiñones marca un penal ante Al Kholood l X: Alqadsiah

Además de los resultados obtenidos, el equipo de Quiñones registra 21 goles a favor y ocho en contra, números que le permiten tener una diferencia de goles superior a la del Al Nassr, conjunto donde milita Cristiano Ronaldo. Con este panorama, una victoria frente al Abha le permitiría continuar en la disputa por los primeros lugares.

¿Cómo llega Julián Quiñones al partido contra Abha?

El delantero naturalizado mexicano se ha convertido en uno de los principales referentes ofensivos del Al Qadisiya durante el arranque de la temporada. Después de ocho compromisos disputados, Quiñones acumula cuatro anotaciones y tres asistencias, participando directamente en siete de los goles de su equipo.

Al Qadsiah consolida el liderato con actuación redonda de Quiñones l X: Alqadsiah

Estas estadísticas colocan al atacante como una de las piezas importantes dentro del esquema ofensivo del conjunto saudí. Su capacidad para marcar y generar oportunidades ha contribuido al rendimiento del club, que solamente ha sufrido una derrota durante las primeras ocho fechas del campeonato.

El compromiso contra Abha también representa una nueva oportunidad para que Quiñones incremente sus registros individuales y mantenga su actividad competitiva en Arabia Saudita. El futbolista buscará ampliar su cuenta goleadora mientras su equipo intenta reducir la distancia que lo separa del primer lugar de la clasificación.

Julián Quiñones, jugador del Al-Qadisiya | @Alqadsiah

¿A qué hora y dónde ver Al Qadisiya vs Abha?