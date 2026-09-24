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Arranca la Semana 3 de la NFL y dos equipos urgidos de victorias se enfrentarán en el Thursday Night Football. Los Atlanta Falcons visitarán Lambeau Field para medirse a los Green Bay Packers en el juego que abrirá la nueva fecha. El juego se llevará a cabo este jueves por la tarde y se podrá seguir por FOX y Fox One.

Balón de la NFL | AP

Así llegan los equipos

Ambos equipos llegan al partido de Jueves por la noche con la misión de llevarse la victoria, pero razones más que distintas. Los Atlanta Falcons buscan evitar sumar una nueva caída y perfilarse para una de las peores temporadas de la NFL, mientras que los Packers quieren demostrar que son candidatos a llevarse el Super Bowl.

Los Empacadores vienen de sumar su primera victoria, pero han dejado muchas dudas en sus primeros enfrentamientos. Luego de dejar ir una ventaja importante y caer aplastados ante los Vikings, los Packers tuvieron que remontar una diferencia de 10 puntos y así vencer en Tiempo extra a los Jets.

Tras sus primeros dos juegos, Green Bay ha quedado a deber y, de momento, parece que no es un candidato no sólo a llegar al Super Bowl, sino que de incluso clasificar a la postemporada. Ahora, ante un rival más que débil, debe dar un golpe de autoridad.

Jordan Mason, anotando un Touchdown ante los Packers | AP

Por el otro lado, los Atlanta Falcons son uno de los peores equipos de la Liga. Tras dos juegos el equipo sólo ha podido anotar 16 puntos y, aunque vendieron cara su derrota ante Pittsburgh, el juego ante Carolina fue todo lo contrario y perdieron por 31 puntos.

Esta semana, el equipo además contará con un nuevo QB. Luego de que en las primeras dos semanas, los Falcons jugaran con Cooper Rush como QB titular y Jack Strand entrara a reemplazarlo, el equipo anunció que Michael Penix Jr ya está listo y será titular este jueves.

Pese al cambio en la posición de mariscal de campo, los Falcons siguen siendo víctimas en el TNF. Pese a contar con jugadores de alto nivel como Drake London, Bijan Robinson y Kyle Pitts, mientras el QB no brille, el equipo no parece ser capaz de ganar partidos.

Cooper Rush entregando el balón a Bijan Robinson ante los Panthers | AP

Historial entre ambos

Este será el primer enfrentamiento entre los Packers y Atlanta en tres años. La última vez que se vieron las caras y Desmond Ridder comandó la victoria de 25-24 de los Falcons ante Jordan Love y los Packers.

Además de su último enfrentamiento, el equipo de Georgia tiene ventaja en los resultados más recientes pues, en la última década los Falcons han ganado cuatro juegos por sólo dos de Green Bay, incluyendo la Final de Conferencia en el 2016.

Pese a estos resultados, Green Bay presume de su propia racha positiva ante los Falcons pues, en casa no pierden contra Atlanta desde 2008 cuando perdieron 27-24. Desde entonces suman cuatro triunfos al hilo en Lambeau.

Trey Smack, pateador de los Packers |AP

Falcons vs Packers