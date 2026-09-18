La Jornada 9 tendrá un partido importante con el debut de Juan Reynoso al mando de los Rayos

Atlético San Luis recibirá a Necaxa en el Estadio Libertad Financiera de cara a lo que resta del torneo; luego de que los Rayos prescindieran de Martín Varini para traer ahora a Juan Reynoso, quien ya fuera campeón en Liga MX luego de con Cruz Azul vencer a Santos en 2021.

Este partido podrá disfrutarse en la señal de ESPN o bien, en Disney+, con un horario que abre la actividad dabatina, pues será a las 5:00 PM cuando se juegue este duelo unos lugares antes de la cartelera que contiene el Clásico Nacional.

Estadio Libertad Financiera | MEXSPORT

¿Cómo llegan ambos equipos?

Indudablemente, estos dos equipos deben ganar, pues San Luis es antepenúltimo en la tabla de posiciones con solamente seis unidades conseguidas de una victoria y tres empates, acompañadas de sus cuatro derrotas.

En cuanto a Necaxa, su lugar es el 13, tan solo con dos unidades más arriba de su rival en turno, pero con un desempeño mejor, pues tienen dos victorias y dos empates, sumadas a las mismas cuatro derrotas que tiene el equipo potosino.

Tigres y Necaxa se van empatados | MEXSPORT

Los dos últimos resultados de Atlético San Luis son derrotas, primero en la Fecha 7 contra Chivas por un contundente 0-3, seguido de un resultado adverso ante León con un 2-0 en el Nou Camp.

Necaxa tampoco tiene los mejores resultados recientes, pero llega mejor, pues en la séptima jornada, empató a un gol en contra de Tigres, pero en la siguiente, vino una derrota dolorosa en casa ante Puebla tan solo por un gol, por lo que llegan necesitados de conseguir el resultado a su favor.

Atlético de San Luis calentando previo al partido | MEXSPORT

¿Dónde ver el duelo de potosinos e hidrocálidos?