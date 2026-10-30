Harry Kane buscará dar su primera gran exhibición siendo el Balón de Oro ante el máximo rival

El encuentro entre Bayern Munich y Borussia Dortmund se llevará a cabo el próximo 31 de octubre de 2026 a las 11:30. Partido correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga; encuentro que se podrá disfrutar por ESPN y Disney+.

El Clásico de Clásico ha llegado a Alemania, llegando con el cartel de ser el mejor encuentro de la jornada, ya que ambos equipos vienen igualados en puntos y siendo los punteros en la Bundesliga.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Bayern Munich llega a este encuentro con paso firme en la liga de forma invicta: una contundente goleada ante el 1. FC Magdeburg en la Pokal, dos victorias ante Friburgo y Leipzig, empate con Augsburgo y otros dos trofinos ante Union Berlin y SV Elversberg.

Los Bavaros se encuentran en la cima de la tabla de posiciones, con veinticinco goles a favor, seis tantos en contra y una diferencia de +19.

Equipo del Bayern Múnich | AP

Por su parte, Borussia Dortmund viene siguiendo los pasos de los Bavaros, sin dejar margen al error: victoria ante Frankfurt, empates ante Union Berlin y Werder Bremen y victorias ante Stuttgart y Paderborn.

Los Negriamarillos se encuentran en la segunda posición con doce goles a favor, cuatro tantos en contra y una diferencia de +8.

Equipo varonil y femenil del Borussia Dortmund | AP

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación de la liga.

¿Dónde ver Bayern Munich vs. Borussia Dortmund?

El encuentro entre Bayern Munich y Borussia Dortmund se llevará a cabo el próximo 31 de octubre de 2026 a las 11:30 en el Allianz Arena. Partido correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga; encuentro que se podrá disfrutar por ESPN y Disney+.