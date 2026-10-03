Max Verstappen arrancará desde la pole en Sepang, mientras que Lewis Hamilton partirá segundo con Ferrari

El Gran Premio de Bahréin 2026 se disputará este domingo 4 de octubre a la 1:00 de la madrugada, tiempo del centro de México, desde el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia. En territorio mexicano, la carrera podrá verse por Sky Sports, mediante los canales 516 SD y 1516 HD, además del canal 580 en Izzi; en streaming estará disponible a través de F1 TV Pro, Sky+ e Izzi Go.

La competencia tendrá una duración de 56 vueltas y forma parte de un fin de semana atípico para la Fórmula 1, ya que el evento conservó oficialmente el nombre de Gran Premio de Bahréin pese a trasladarse a Malasia debido al conflicto armado en Oriente Medio. La carrera comenzará a las 15:00 horas locales de Sepang.

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Max Verstappen consiguió la pole position tras registrar un tiempo de 1:35.130 en la clasificación. El piloto de Red Bull compartirá la primera fila con Lewis Hamilton, quien llevó a Ferrari hasta la segunda posición con un registro de 1:35.428, apenas unas décimas por detrás del neerlandés.

La segunda fila estará conformada por Isack Hadjar, tercero con Red Bull, y Andrea Kimi Antonelli, cuarto con Mercedes. Charles Leclerc arrancará quinto, seguido por Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto, quienes completaron los primeros 10 puestos de la parrilla.

Max Verstappen volvió a dominar una tanda de clasificación | AP

Entre los pilotos hispanohablantes, Fernando Alonso partirá desde la posición 12 con Aston Martin, mientras que Carlos Sainz arrancará 13 con Williams. Franco Colapinto lo hará desde el puesto 15 con Alpine en una parrilla que dejó a varios nombres importantes fuera del Top 10.

Por su parte, Sergio 'Checo' Pérez tendrá una complicada carrera desde el fondo de la parrilla, ya que saldrá desde la posición 22 con Cadillac. El mexicano buscará remontar lugares en Sepang en una prueba que tendrá a Verstappen y Hamilton como los principales protagonistas desde la primera fila.