Los Nerazzurri regresan al Giuseppe Meazza en busca de su primer triunfo

El Inter y el Club Brujas se enfrentan en la Jornada 2 de la UEFA Champions League, con la necesidad de sumar sus primeros puntos en el torneo continental y lo podrás seguir este 13 de octubre en punto de las 13:00hrs, tiempo del centro de México, a través de HBO Max o FOX One.

¿Cómo llegan?

El estadio Giuseppe Meazza será el escenario de un choque en el que ambos equipos llegan golpeados tras caer en sus respectivos debuts, por lo que una victoria resultará fundamental para recuperar confianza y mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente fase.

El conjunto italiano afronta este compromiso con la presión de responder ante su afición después de sufrir una derrota por 2-1 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Aunque el Inter consiguió competir ante uno de los clubes más poderosos de Europa, el resultado dejó un sabor amargo.

Ahora, los nerazzurri buscarán aprovechar su condición de local para convertir la frustración del estreno en un impulso para conseguir sus primeros tres puntos en una competición de ocho jornadas.

Inter de Milán en la Serie A | AP

Por su parte, el Club Brujas también llega con la obligación de reaccionar después de perder 2-3 en casa ante el Aston Villa. El equipo belga protagonizó un encuentro con cinco anotaciones, pero terminó sin recompensa pese a jugar ante su público.

La derrota dejó claro que su capacidad ofensiva puede representar un peligro para cualquier rival, aunque también tendrá que corregir los errores defensivos que le impidieron rescatar al menos un empate en la primera jornada.

Thuram tras anotar con el Inter de Milán | AP

¿Qué esperar del partido?

El respaldo de su afición puede convertirse en un factor determinante para tomar la iniciativa desde los primeros minutos y evitar que el encuentro se complique. Sin embargo, deberá mantener el equilibrio entre ataque y defensa, especialmente ante un adversario que podría aprovechar los espacios para generar peligro al contragolpe.

el enfrentamiento promete intensidad, ocasiones de gol y una disputa táctica en la que los detalles podrían marcar la diferencia. El Inter buscará hacer valer su localía y su experiencia internacional, mientras que el Brujas intentará aprovechar cualquier desajuste para llevarse un resultado favorable de territorio italiano. En una fase de liga en la que cada punto cuenta, ninguno podrá permitirse demasiadas concesiones.

Brujas venció a Atalanta en Champions League | AP

Fecha: 13 de octubre

Hora: 13:00

Estadio: Giuseppe Meazza