Mauricio Pochettino dirige su tercer partido con los Red Devils buscando su primera victoria de su proceso

El Manchester United recibirá al Brentford este sábado 28 de noviembre en Old Trafford, en compromiso correspondiente a la Jornada 12 de la Premier League 2026-27. El encuentro comenzará a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en territorio mexicano a través de FOX One. Los Red Devils buscarán aprovechar su localía para comenzar a salir de la complicada situación que atraviesan en el campeonato inglés.

¿Cómo llegan los equipos?

El conjunto de Manchester llega a este compromiso con la necesidad urgente de sumar puntos, pues ocupa el puesto 19 de la clasificación con apenas ocho unidades después de 11 jornadas. Se trata de uno de los peores arranques ligueros de su historia reciente, por lo que el equipo dirigido por Mauricio Pochettino necesita reaccionar cuanto antes para abandonar la zona de descenso. Además, será el primer encuentro del estratega argentino en Old Trafford dentro de la Premier League.

Pochettino buscará darle la vuelta al complicado inicio de su gestión, luego de debutar con una derrota por 4-0 frente al Liverpool y posteriormente conseguir un empate 2-2 ante el Sporting CP en la Champions League. Por ello, el enfrentamiento ante Brentford representa una oportunidad importante para recuperar confianza frente a su afición, aunque las bajas y las dudas físicas podrían complicar sus planes, especialmente por la situación de Bruno Fernandes, quien presentó un cuadro viral y será evaluado antes del encuentro.

Mauricio Pochettino durante un partido del Manchester United | AP

En contraparte, Brentford atraviesa un momento mucho más positivo, pues se encuentra en la sexta posición con 17 puntos y está cerca de los puestos de clasificación a competiciones europeas. Los dirigidos por Keith Andrews llegan motivados después de golear 4-0 al Everton, aunque tienen una asignatura pendiente: conseguir su primera victoria como visitantes durante la presente temporada. Además, no podrán contar con Igor Thiago, quien deberá cumplir una suspensión tras recibir una tarjeta roja.

A pesar de las diferencias que existen actualmente entre ambos clubes en la clasificación, Manchester United cuenta con un antecedente favorable cuando juega en casa frente a los Bees. Los Red Devils han ganado los cinco enfrentamientos de Premier League disputados ante Brentford en Old Trafford, incluido el más reciente, que terminó con marcador de 2-1 en abril de 2026. Esta estadística representa un argumento de confianza para los locales, que intentarán mantener esa hegemonía.

En cuanto a las posibles alineaciones, Manchester United podría iniciar con Lammens; Dalot, Leny Yoro, Lisandro Martínez y Dorgu; Mainoo, Tielemans; Amad Diallo, Bruno Fernandes o Mason Mount, Mbeumo y Matheus Cunha. Por su parte, Brentford tendría a Kelleher; Kayode, Ajer, Van den Berg y Lewis-Potter; Yarmoliuk, Janelt; Ouattara, Damsgaard, Anthony y Wilson. Con realidades muy distintas, ambos equipos buscarán tres puntos importantes: los locales para escapar de la zona baja y los visitantes para mantenerse en la pelea por los puestos europeos.

Mauricio Pochettino y Bruno Fernandes | AP

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