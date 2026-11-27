El entrenador del Manchester United se pronunció al respecto luego de las declaraciones de Jamie Redknapp

La llegada de Mauricio Pochettino al Manchester United generó opiniones divididas alrededor del club, sin embrago, una de las más llamativas fue la de el exfutbolista Jamie Redknapp, jugador que coincidió en Premier League con el estratega. El inglés comentó que el estratega se volvió demasiado ‘amable’, palabras que el mismo entrenador reprobó.

¿Qué dijo Pochettino?

Luego de la aparición de Redknapp en el programa The Overlap con Tim Sherwood donde dijo que Pochettino era demasiado amable con lo era antes, el propio entrenador salió a responder las criticas, asegurando que no es ‘tan amable’.

A veces confundimos dos palabras que significan algo similar: agradable y bueno. No soy amable. No soy amable. Tenemos que ser buenos. Eso es otra cosa. No soy amable. Estoy tratando de ser bueno”, declaró Pochettino.

Mauricio Pochettino, director técnico de la Selección de Estados Unidos | AP

Del mismo modo, el propio entrenador aseguró que hay momentos donde el comportamiento es distinto ya que las circunstanciadlo requieren, pues a veces se debe ‘presionar’ y otras no es necesario.

Sabemos cuándo tenemos que presionar, cuándo tenemos que ser fuertes y cuándo tenemos que construir algo para mejorar el ambiente, las relaciones y todo lo demás. Estas dos cosas son diferentes”, añadió durante la rueda de repensa del viernes.

Mauricio Pochettino y Bruno Fernandes | AP

¿Cómo va la gestión de Pochettino en Manchare?

Desde su llegada hace unos días atrás, el argentino ha conseguido una derrota y un triunfo en sus respectivos juegos, sin embargo, el mismo Pochettino aseguro que primero que nada debe recuperar la confianza de los futbolistas antes de pensar más a futuro.

Es fácil llegar aquí con mucha energía, ser positivo e intentar construir esa confianza que necesitamos. Pero claro, para los jugadores es muy duro porque no podemos escapar de todo ese ruido que rodea a este club de fútbol. No solo ocurre en este club, sino en todos los clubes que no rinden bien. Por eso es tan duro para los jugadores”, concluyó.