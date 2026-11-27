Győri ETO de Efraín Juárez se preparó duro para su partido ante el Debreceni VSC a una temperatura de congeladora... ¿A cuántos grados bajo cero entrenan?

Los dirigidos por el mexicano se encaran a seguir defendiendo la cima del futbol húngaro

​El Győri ETO FC de Efraín Juárez juega hoy ante el Debreceni VSC en duelo correspondiente a la Jornada 15 de la Nemzeti Bajnokság I (Primera División de Hungría).

Así luce el líder del balompié húngaro

​El conjunto del mexicano entrenó a 8 grados bajo cero (o -8 °C), pero existe un buen ambiente en el equipo, que marcha en la primera posición del balompié húngaro. Lo que sí está claro es que, de acuerdo con fuentes bien informadas, Juárez no tiene en el futuro inmediato ningún contrato firmado para irse a otro club.

​Lo que se sabe es que su idea a futuro es dirigir al Celtic de Glasgow como una de sus metas, pero no es una obsesión hacerlo la siguiente temporada, aunque su entorno no descarta la posibilidad.

Efraín Juárez, entrenador mexicano | IMAGO7

​En torno al trabajo bajo la nieve, el propio Efraín asegura que «a todo se adapta el ser humano, menos a no comer».

​Cabe recordar que Juárez vivió en Vancouver, Oslo, Nueva York, Glasgow, Brujas y Lieja —todas ciudades frías—, pero su filosofía es que sus jugadores se preparen para ganar. Lo que es un hecho es que Efraín es un técnico joven que vive experiencias a las que otros estrategas mexicanos de su generación no se han enfrentado para madurar en los banquillos.