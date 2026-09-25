El milagroso triunfo de los Laguneros los hace llegar de buena manera a este partido ante los Tuzos en la Comarca Lagunera

Santos Laguna y Pachuca se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido comenzará a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Corona y podrá verse en territorio mexicano a través de ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium.

Los Guerreros llegan con la motivación a tope después de conseguir dos victorias consecutivas, incluida una importante victoria como visitante por 2-3 frente al Toluca. El equipo dirigido por Renato Paiva buscará aprovechar su condición de local para conseguir su tercer triunfo al hilo y continuar con su recuperación en el torneo.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Pachuca atraviesa también un buen momento bajo las órdenes de Benjamín Mora. Los Tuzos acumulan cinco jornadas sin conocer la derrota y se encuentran en la pelea por los puestos de clasificación, además de presumir un registro destacado como visitantes, pues han conseguido 10 de sus 12 puntos fuera de casa.

El historial reciente favorece a los hidalguenses. En los últimos cinco enfrentamientos entre Santos y Pachuca, los Tuzos consiguieron tres victorias, mientras que los Guerreros solamente ganaron uno y el otro encuentro terminó en empate. Por ello, el cuadro lagunero buscará aprovechar su buen momento para reducir esa diferencia.

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Para este encuentro, Santos Laguna tendría entre sus principales elementos a Carlos Acevedo, Ezequiel Bullaude y Esteban Lozano. Pachuca, por su parte, cuenta con jugadores como Carlos Moreno, Oussama Idrissi y Salomón Rondón, quienes buscarán mantener la buena racha del conjunto hidalguense.

El duelo entre Santos Laguna y Pachuca se disputará este sábado 26 de septiembre a las 21:05 horas en el Estadio Corona. En México, los aficionados podrán seguir el partido por ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium, en un encuentro en el que los Guerreros intentarán sumar su tercera victoria consecutiva y los Tuzos prolongar su racha positiva.