El líder solitario recibe a los Hammers en un duelo crucial por el ascenso directo

En actividad correspondiente a la Jornada 11 de la EFL Championship, el West Ham United visitará al Swansea City este sábado 17 de octubre en la cancha del Swansea Stadium en punto de las 8:00 horas (Tiempo del Centro de México). El compromiso de alto voltaje en la parte alta de la tabla general contará con transmisión en territorio mexicano a través de las señales de ESPN y Apple TV.

Podría interesarte Futbol West Ham rompe el silencio sobre Edson Álvarez y su futuro en el equipo

Duelo por la cima: Así llegan ambos equipos

El enfrentamiento pinta un panorama inmejorable en la clasificación. El Swansea City llega afianzado en el primer lugar de la tabla, buscando una victoria que los catapultaría a las 26 unidades para consolidar su condición de líder indiscutible.

Edson Álvarez con West Ham en la Copa de la Liga | AFP

Por su parte, el West Ham se encuentra en la tercera posición con 19 puntos; en caso de conseguir un triunfo como visitantes, los Hammers sumarían 22 unidades y tendrían la oportunidad dorada de asaltar los puestos de ascenso directo.

Hadji Malick Diouf y Edson Álvarez con West Ham en la Copa de la Liga | AFP

En el renglón de las ausencias, el cuadro galo no podrá contar con los defensas Cameron Burgess y Josh Key por lesión, además de Filip Lissah, quien se encuentra suspendido. En tanto, el conjunto londinense reporta en su enfermería a Keiber Lamadrid.

¿Dónde ver y a qué hora juega Swansea City vs West Ham?