Javier Aguirre buscará seguir escalando la tabla en la Liga con el Valencia

El encuentro entre Valencia y Osasuna se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre de 2026 a las 07:00. Partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga temporada 2026/27; encuentro que se podrá disfrutar por Sky Sports.

Javier Aguirre y compañía siguen en su camino para la salvación en LaLiga, por lo que, de ganar, seguirá escalando posiciones en la tabla con el objetivo de la salvación ya estando a la mitad de la campaña.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Valencia llega a este encuentro con varios resultados aleatorios en las últimas 5 jornadas: triunfos ante Rayo Vallecano y Elche, derrotas con Real Madrid y Villarreal y un empate a cero contra el Athletic.

Los Murciélagos se encuentran en la posición 17 con 12 unidades, en las que suman nueve goles a favor, veinte tantos en contra y una diferencia de -11.

Javier Aguirre gana con Valencia y se acerca a la salvación | X: Valencia

Por su parte, Osasuna llega a este partido con variedad en los últimos 5 encuentros: victoria ante Málaga, empate a cero ante Athletic, derrotas ante Deportivo La Coruña y Sevilla y un triunfo ante el Racing de Santander.

Los Rojillos se encuentran en la posición 14 con quince unidades, sumando trece goles a favor, veintitrés tantos en contra y una diferencia de -10.

Jonathan David en el partido de Atlético de Madrid contra Osasuna | AFP

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación de la liga.

¿Dónde ver Valencia vs. Osasuna?

El encuentro entre Valencia y Osasuna se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre de 2026 a las 07:00 en el Estadio de Mestalla. Partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga temporada 2026/27; encuentro que se podrá disfrutar por Sky Sports.