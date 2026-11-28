Javier Aguirre mantiene intacta su ambición en LaLiga: "llegué a España hace 24 años con un hambre que todavía conservo"

Javier Aguirre observa el partido de su Valencia en contra de Real Madrid | valenciacf.com

El entrenador mexicano buscará su primera victoria en Mestalla al frente del Valencia cuando reciba a Osasuna

Javier Aguirre se prepara para un partido especial en su trayectoria como entrenador en el futbol español. El técnico mexicano enfrentará a Osasuna, equipo con el que inició su aventura en los banquillos de LaLiga, con el objetivo de conseguir su primera victoria como local al frente del Valencia.

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En conferencia de prensa previa al encuentro, el estratega aseguró que mantiene la misma ambición que cuando llegó al futbol español, pese a los casi 25 años que han transcurrido desde su primera experiencia como entrenador en el país ibérico.

"Llegué a España hace 24 años con un hambre que todavía conservo, con el deseo de hacer mejores a los siete clubes por los que he pasado y cumplir con mi deber profesional. Esa responsabilidad sigue definiéndome", señaló el Vasco.

Javier Aguirre en conferencia de prensa con Valencia | X: @valenciacf

Javier Aguirre busca su primera victoria en Mestalla

Desde su llegada al banquillo del Valencia, Aguirre registra dos victorias, dos empates y dos derrotas en seis compromisos de LaLiga. Sin embargo, el entrenador mexicano todavía tiene pendiente conseguir su primer triunfo ante la afición del conjunto valencianista.

El estratega reconoció que sus dirigidos han mostrado avances en la asimilación de su propuesta táctica, aunque consideró necesario liberarse de la presión que supone jugar en casa y responder a las expectativas de sus aficionados.

Otro de los aspectos que preocupa al entrenador mexicano es la falta de contundencia frente a la portería rival. Aguirre explicó que, pese a los indicadores favorables en cuanto a la generación de oportunidades, su equipo no ha conseguido trasladar esos números al marcador.

Javier Aguirre gana con Valencia y se acerca a la salvación | X: Valencia

¿Qué significa Osasuna en la carrera de Javier Aguirre?

El enfrentamiento ante Osasuna tendrá un significado especial para el Vasco, quien defendió los colores del conjunto navarro durante su etapa como futbolista y posteriormente tuvo su primera experiencia como entrenador en España al frente de dicha institución.

Aguirre destacó el orden defensivo y la intensidad física que caracterizan al cuadro rojillo, por lo que pidió a sus jugadores igualar la entrega del rival en los duelos individuales. Pese al cariño que conserva por Osasuna, el mexicano dejó claro que su prioridad será conseguir los tres puntos en Mestalla.