Lionel Messi y el Inter de Miami eliminados de los playoffs de la MLS

Columbus Crew se impuso por segunda vez al argentino y compañía; Germán Berterame falló una ocasión clara de gol

El Inter Miami se despidió de la temporada 2026 de la MLS de la manera más dolorosa. Las Garzas necesitaban ganar en su visita a Columbus Crew para mantener vivas sus aspiraciones de defender el título conseguido en 2025, pero un gol en los últimos minutos terminó con sus ilusiones y dejó al equipo de Lionel Messi fuera de los Playoffs.

Después de caer 0-3 en el primer partido de la serie, el conjunto de Florida estaba obligado a reaccionar para llevar la eliminatoria a un tercer encuentro. Durante buena parte del duelo, Miami logró mantenerse en la pelea, resistió los intentos de su rival y estuvo cerca de conseguir el resultado que necesitaba, aunque la falta de contundencia terminó por condenarlo.

Lionel Messi vs Columbus Crew | AP

La falla de Germán Berterame que pudo cambiar la historia

El Inter Miami tuvo una oportunidad inmejorable para ponerse adelante y acercarse a la posibilidad de extender la serie. Germán Berterame, exdelantero de Rayados, apareció dentro del área tras un centro preciso desde la banda derecha, pero, pese a llegar completamente solo, no logró conectar de manera adecuada su remate de cabeza.

El atacante mexicano tenía el arco a su disposición y una ocasión que pudo convertirse en el gol de la esperanza para las Garzas. Sin embargo, su cabezazo se fue por encima de la portería, desperdiciando una de las oportunidades más claras del encuentro y dejando escapar una opción que pudo cambiar el rumbo de la eliminatoria.

La falla terminó pesando todavía más con el desenlace del partido, pues Miami se quedó sin margen de reacción y vio cómo sus aspiraciones de remontar la serie se alejaban en los minutos finales.

Germán Berterame con Inter de Miami | AP

Columbus Crew sentenció al Inter Miami en el tiempo agregado

Cuando el encuentro parecía encaminado a un empate que obligaría a disputar un tercer partido, Columbus Crew encontró el gol que necesitaba para cerrar la eliminatoria. Santiago Rodríguez apareció al 90+2 para marcar el 1-0 y desatar la celebración de los locales, que aprovecharon el último tramo del encuentro para quedarse con la victoria.

El tanto terminó por derrumbar las esperanzas del equipo de Messi, que ya no tuvo tiempo para buscar una respuesta y quedó eliminado en apenas dos partidos. Columbus hizo valer su condición de local en el segundo compromiso y aseguró su boleto a las semifinales de la Conferencia Este.

La Primera Ronda de los Playoffs de la MLS se disputa al mejor de tres encuentros, por lo que el equipo que consiga dos victorias avanza. Inter Miami necesitaba ganar en Columbus para forzar el tercer duelo, pero la derrota lo dejó fuera de la competencia.

Santiago Rodríguez con Columbus Crew | AP

Messi bicampeón de goleo

Aunque el resultado significó un duro golpe para el Inter Miami, Lionel Messi cerró la temporada con un reconocimiento individual importante. El argentino terminó como campeón de goleo de la MLS y consiguió un logro histórico al convertirse en el primer futbolista en conquistar este premio en dos temporadas consecutivas.

Sin embargo, el galardón no pudo compensar la eliminación de las Garzas, que se quedaron sin la posibilidad de refrendar el campeonato obtenido en 2025. La temporada terminó antes de lo esperado para Miami, que ahora deberá comenzar a preparar su siguiente campaña con la misión de volver a competir por el título de la MLS Cup.