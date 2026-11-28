¿PSG va por Quiñones? esto pasó con el club parisino y el mexicano

Julián Quiñones en Selección Mexicana y el escudo del PSG | IMAGO7 / x:@PSG_inside

El campeón de Champions no hizo ninguna propuesta por el mexicano, pero su técnico no le cerró las puertas

Durante los últimos días, uno de los rumores que tomó por sorpresa a México y al mundo del futbol fue el posible interés del Paris Saint-Germain por Julián Quiñones. Sin embargo, todo parece indicar que el atacante del Al-Qadisiyah y el equipo campeón de la UEFA Champions League no han tenido ninguna comunicación, aunque el propio Luis Enrique reconoció su calidad.

¿Qué pasó con Quiñones y el PSG?

Según varios reportes, el cuadro parisino veía con buenos ojos al delantero mexicano, pero RÉCORD pudo saber que no hubo nada entre el equipo de Luis Enrique y la Pantera. Aunque sí hubo un club interesado, desafortunadamente no pudieron llegar a más, esto por temas ajenos al atacante.

Una posible salida de Quiñones de la liga de Arabia Saudita no solo tiene que ver con un acuerdo entre el futbolista y algún otro club, sino que también hay un tema económico de por medio. El equipo que busque hacerse de los servicios del delantero deberá pagar una cuota superior a los 100 millones de dólares.

Julián Quiñones en el partido de Al-Qadisiya en la Liga de Campeones | X: @AlQadsiahEN

Luis Enrique no descartó a Quiñones

Ante el ruido de un posible interés, las especulaciones llegaron hasta el propio Luis Enrique, entrenador del PSG. El español fue interrogado durante la rueda de prensa posterior al empate con la Roma en Champions League sobre Julián. El técnico aseguró que siempre están en la mira los mejores jugadores.

En la carpeta del PSG están todos los grandes jugadores del mundo”, declaró Luis Enrique.

Luis Enrique con el PSG | x:@PSG_inside

Actualmente, Julián Quiñones vive un magnífico momento en su club, además de ser uno de los referentes de la Selección Mexicana. En la Saudi Pro League, la Pantera cuenta con un total de seis goles en 11 partidos, recuperando terreno luego de perderse el arranque de la temporada por una lesión.

Ante las declaraciones del español, un lugar 28 en el Balón de Oro, una Copa del Mundo estupenda con México y un año goleador en Arabia, todo parece indicar que es solo cuestión de tiempo para que un equipo importante voltee su mirada hacia Quiñones, quien actualmente es uno de los mejores goleadores del año en todo el mundo.