Mundial Sub-17: todos los resultados de hoy viernes 27 de noviembre del 2026

La Selección Mexicana Sub-17 empató sin goles ante Venezuela en su último compromiso de la primera ronda

La actividad del Mundial Sub-17 2026 continuó este viernes 27 de noviembre con ocho encuentros correspondientes a la última jornada de la Fase de Grupos, en la que las selecciones buscaron asegurar su clasificación a los Dieciseisavos de Final del certamen internacional.

La Selección Mexicana Sub-17 empató sin goles ante Venezuela en su último compromiso de la primera ronda. El conjunto nacional fue uno de los representantes de la Concacaf que tuvieron actividad durante la jornada, junto con Honduras, Costa Rica y República Dominicana.

Japón protagonizó la mayor goleada del día tras imponerse por 7-0 ante Honduras, mientras que Brasil derrotó 3-0 a Costa Rica. Por su parte, Chile consiguió una victoria por la mínima diferencia frente a Montenegro.

México vs. Venezuela en el Mundial Sub-17 | MEXSPORT

Todos los resultados del Mundial Sub-17 del viernes 27 de noviembre

La jornada registró un total de 18 anotaciones, con siete victorias y un empate en los ocho compromisos disputados. México y Venezuela protagonizaron el único encuentro que terminó sin goles.

Honduras 0-7 Japón

Colombia 0-1 Serbia

Costa Rica 0-3 Brasil

Irlanda 3-1 Tanzania

Argelia 1-0 República Dominicana

Montenegro 0-1 Chile

Venezuela 0-0 México

Rumania 3-1 Camerún

Con este resultado, México terminó como líder del Grupo K con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. El equipo dirigido por Jürgen Castañeda también concluyó la primera ronda invicto y sin recibir goles, mientras que Venezuela avanzó como segundo lugar del sector.

Por su parte, Brasil cerró la Fase de Grupos con paso perfecto, mientras que Japón consiguió su clasificación como uno de los mejores terceros lugares. Serbia aseguró el liderato del Grupo L tras vencer a Colombia, mientras que Rumania quedó eliminada pese a su victoria ante Camerún.

Maki Kitahara y Kazato Kimura, jugadores de la Selección de Japón Sub 17, en partido en el Mundial | MEXSPORT

¿Cómo quedaron los cruces de Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 2026?

La FIFA confirmó los 16 enfrentamientos de la primera ronda de eliminación directa, que se disputará entre el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre. Entre los compromisos destaca el enfrentamiento entre México y Argentina, dos selecciones que buscarán mantenerse en la pelea por el campeonato mundial.

El Tricolor enfrentará a la Albiceleste el próximo lunes a las 09:00 horas, tiempo del centro de México. En caso de conseguir la victoria, el conjunto mexicano se medirá en los Octavos de Final al ganador del encuentro entre Croacia y Uruguay.

Argentina enfrentando a Dinamarca en Fase de Grupos del Mundial sub 17 | MEXSPORT

Lunes 30 de noviembre

Croacia vs Uruguay

Italia vs Tayikistán

Brasil vs Mozambique

Bélgica vs Arabia Saudita

Irlanda vs Costa de Marfil

México vs Argentina

Chile vs Marruecos

España vs Uzbekistán

Martes 1 de diciembre