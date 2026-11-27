El historio jugador brasileño reconoció su alegría tras ver a un nuevo delantero ganar el premio

La gala del Balón de Oro 2026 fue sin duda una de las más emocionantes en los últimos años, pues con la Copa del Mundo y los torneos de Europa como criterios, más de cinco jugadores eran candidatos para distintas personas del medio. Sin embargo, el ganador fue ni más ni menos que Harry Kane, situación que molestó a muchos, pero alegró a otros, caso de ello el fenómeno Ronaldo Nazario.

Ronaldo 'encantado' con Harry Kane

Tras el anuncio del ganador, Nazario fue quien se encargó de darle el premio al inglés, mostrando una evidente alegría, no obstante, sus declaraciones llegaron varias semanas después, cuando el histórico jugador tuvo una participación en el podcast Stick to Football de Disney+.

Ronaldo Nazario, en la alfombra roja de The Best | AP

Ronaldo confesó que el premio fue algo muy bueno para Kane, pero también para los delanteros, asegurando que cada que un ‘9’ se lleva el premio es algo que él celebra, pues en los últimos años esto no había sucedido. Además, el propio exfutbolista confesó que también estuvo feliz ya que el inglés le resulta ‘agradable’.

Fue un bonito reconocimiento para él, creo. Y me alegré por él y también por mí, porque el número 9 ha vuelto. Estoy muy feliz. Hacía mucho tiempo que el número 9 no ganaba algo importante. Y además es un tipo muy simpático. Se lo merece. Me alegré muchísimo por él”, declaró.

El propio Ronaldo añadió que el premio de Kane más que ser merecido también es un buen reconocimiento para el futbol inglés y el país en general, pues tal y como sucede en Brasil el galardón es importante, además de que la última vez que un futbolista de Inglaterra lo ganó fue en el 2001 con Michael Owens.

Bueno, para nosotros es muy importante. Es importante en todas partes. Quizás en Inglaterra porque la última vez solo lo ganaste con Michael Owen, ahora vuelve a ser importante con Harry Kane”, concluyó.

Alexia Putellas y Harry Kane son los ganadores del Balón de Oro 2026 | AP

¿Qué opina Ronaldo de los delanteros actuales?

Tras ganar el Balón de Oro en 1997 y en 2002, Ronaldo Nazario se convirtió en una autentica leyenda del balompié mundial, sin embargo, él mismo aseguró que actualmente los delanteros la tienen un poco más ‘fácil’, pues en su época el atacante no estaba tan protegido como ahora.

Ojalá hubiera tenido protección en aquel entonces. Sufrimos mucho en aquella época. En nuestra generación había asesinos, asesinos por todas partes. Por todas partes me encontraba con muchos asesinos y no estábamos protegidos. Ahora, gracias a Dios, están muy protegidos y es justo. Lamento no haber contado con esa protección en mi época”, concluyó.