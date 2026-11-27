El portero del Bayern Munich habría viajado a Brasil con otra mujer, mientras que Anika Bissel compartió un mensaje sobre la traición a una mujer embarazada

Manuel Neuer se encuentra en medio de la polémica luego de que medios alemanes reportaran una presunta infidelidad del guardameta del Bayern Munich. El futbolista habría viajado recientemente a Brasil acompañado de una mujer 17 años menor que él, situación que tomó mayor relevancia tras una publicación de su esposa, Anika Bissel.

De acuerdo con información del diario alemán Bild, el arquero de 40 años habría realizado el viaje junto a una mujer que presuntamente sería su fisioterapeuta. Además, este no habría sido el primer desplazamiento que ambos compartieron, pues también se les habría relacionado con un viaje a Sicilia, Italia, durante septiembre.

Podría interesarte Futbol Internacional El dardo de Joshua Kimmich contra la directiva del Bayern Múnich por el caso Jamal Musiala

¿Manuel Neuer le fue infiel a su esposa Anika Bissel?

La polémica creció después de que Anika Bissel compartiera en redes sociales un mensaje relacionado con la infidelidad durante el embarazo. La publicación fue interpretada como una indirecta hacia el guardameta, luego de que trascendiera que la pareja se habría separado en octubre, tras el nacimiento de su segundo hijo.

"Engañar a una mujer embarazada es otro nivel de maldad. Imagina mirar a la mujer que está llevando a tu hijo, ver cómo cambia su cuerpo, cómo lucha, cómo se cansa y cómo atraviesa todo lo que conlleva un embarazo, y aun así tener la desfachatez de traicionarla a sus espaldas", señala parte del texto compartido por Bissel.

El mensaje también cuestiona a quienes traicionan a sus parejas durante una etapa de vulnerabilidad y señala que una infidelidad no puede considerarse simplemente un error, sino una decisión.

Anika Bissel compartiera en redes sociales un mensaje relacionado con la infidelidad de Manuel Neuer | CAPTURA DE PANTALLA

Neuer, en medio de la polémica tras su separación

Los reportes sobre la presunta infidelidad se suman a la información sobre la ruptura entre el portero y Anika Bissel. Sin embargo, hasta el momento, las versiones sobre el supuesto engaño y la identidad de la mujer que habría viajado con Neuer no representan una confirmación pública de los hechos.

Mientras tanto, el arquero alemán continúa en el centro de la conversación mediática, en medio de una situación personal que ha generado repercusiones en la prensa europea.