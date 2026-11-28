Real Madrid vs Alavés: canales y hora del partido de la Jornada 14 de LaLiga

El equipo Merengue busca acercarse al liderato y consolidar su racha ganadora

El Real Madrid de José Mourinho recibirá en el Estadio Santiago Bernabéu al conjunto del Alavés. El duelo correspondiente a la Jornada 14 de LaLiga esta programado a las 14:00 (hora centro de México) y estará disponible a través de las pantallas de Sky Sports y en los canales de Sky de Izzi.

¿Cómo llega el Real Madrid?

Luego de un arranque un poco complicado, el equipo de La Casa Blanca comenzó a dar buenas sensaciones dentro del terreno de juego. Los pupilos de ‘The Special One’ llegan con una racha de 10 triunfos de manera consecutiva, por lo que buscan seguir agrandando su racha.

En sus unimos cinco juegos no solo suman cinco triunfos, sino que también cuentan con una marca de 14 goles a favor y únicamente 13 en contra. Su último compromiso de liga fue ante el Celta de Vigo, duelo que terminó en un 1-2.

Festejo del Real Madrid en el duelo de Champions League ante PSV | AP

¿Cómo llega el Alavés?

Contrario al escenario del Madrid, el conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores llega en un momento complicado, pues actualmente marchan en la novena posición de LaLiga, sumando apenas cuatro triunfos en toda la temporada más cuatro empates y cinco derrotas, dejándolo con solo 16 unidades.

En sus últimos cinco partidos, Alavés ha conseguido dos derrotas, dos empates y solo un triunfo. En su último compromiso los Babazorros lograron un triunfo ante el Deportivo de 3-1, reviviendo las aspiraciones del equipo.

Lamine disputando el balón ante rival en el Barcelona vs Alavés | AP

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

Para mala fortuna del Alavés, el Real Madrid suma una racha de 10 triunfos consecutivos en contra de ellos, siendo el resultado más reciente un 2-1. Por su parte, la última vez que los Gloriosos se llevaron el triunfo fue el 28 de noviembre de 2020, quedando 2-1.

FECHA: Sábado 28 de noviembre

HORA: 14:00 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

TRANSMISIÓN: Sky Sports